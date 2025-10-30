Operativo 'Los Pepes' golpea al crimen organizado: 12 detenidos en Quito y otras provincias

Ministro del interior, John Reimberg en su cuenta de 'x' publicó fotos del operativo denominado 'Los Pepes'

La madrugada de este jueves, 30 de octubre de 2025, la Policía Nacional ejecutó el operativo 'Los Pepes', con un amplio despliegue que incluyó 26 allanamientos simultáneos en cinco provincias, entre ellas Pichincha (Quito), y dejó 12 personas detenidas vinculadas al brazo armado de la organización criminal Los Lobos, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Tras 15 meses de investigación, las fuerzas del orden intervinieron inmuebles en Manabí (Portoviejo), Pichincha (Quito), Los Ríos (Quevedo), Azuay (Cuenca) y Cotopaxi (Latacunga), con el apoyo de 176 agentes policiales y 19 fiscales.

De acuerdo con información difundida por el ministro del Interior, el grupo delictivo Los Pepes, brazo armado de Los lobos estaría implicado en al menos 65 asesinatos en Portoviejo, incluido el crimen de un excandidato a la Alcaldía en 2024, así como en la muerte de guías penitenciarios, tráfico de drogas y armas, y la instalación de un centro de monitoreo clandestino con más de 100 cámaras.

Entre los capturados figura alias 'Trompudo Guillo', señalado como cabecilla de la organización y presunto responsable del asesinato de una familia entera, incluido un bebé de un año.

En los allanamientos se decomisaron 11 armas cortas, un fusil, tres armas traumáticas, 162 cartuchos, 31 cápsulas explosivas, droga, chalecos antibalas, vehículos y motocicletas. También se hallaron prendas de vestir policiales, dijo Reimberg.

Las autoridades confirmaron que los 12 detenidos (11 ecuatorianos y un extranjero) registran antecedentes por robo, asesinato y receptación.