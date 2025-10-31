Capturan a Jhipson P., alias 'Martín', presunto cabecilla de Los Tiguerones en Esmeraldas

Mediante un operativo policial este viernes 31 de octubre se aprehendió en Esmeraldas a alias 'Martín', presunto líder del grupo delincuencial Los Tiguerones.

La Policía informó que aprehendió a Jhipson P., alias “Martín”, presunto cabecilla de "Los Tiguerones" que estaba identificado como Individuo de Interés Penal Relevante (IIPR) en Ecuador.

El ciudadano había sido aprehendido anteriormente por un doble asesinato y actualmente es investigado por el asesinato de un periodista, hecho ocurrido en el barrio Fundo Limón, Quinindé, Esmeraldas.

Durante la investigación se levantaron varios indicios: 27 vainas percutidas, dos balas deformadas y un teléfono móvil, elementos que permitieron identificar al implicado.

El trabajo técnico y coordinado permitió sustentar ante la justicia los elementos que vinculan al procesado con este hecho violento.

Vinculados a disidencias de las FARC en Esmeraldas

Em otros operativos este mismo viernes la Policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador capturaron en Esmeraldas a dos presuntos integrantes del grupo armado autodenominado como Los Chechenos, que tendría nexos con disidencias de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los detenidos fueron identificados como Alder V., de nacionalidad colombiana, y Audy B., conocido con el alias de Baby, quien también sería el supuesto cabecilla de Los Chechenos en Esmeraldas, según informó el Ministerio del Interior.

De acuerdo a información policial, Los Chechenos estarían vinculados al grupo Urías Rondón "estructura criminal y columna móvil de las disidencias de las FARC-EP (Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas)", y operaban en el norte de la provincia, en la zona fronteriza.

El general Pablo Dávila, comandante de la Policía de Ecuador, señaló en su cuenta de la red social X que el grupo criminal "mantenía atemorizada a la población mediante extorsiones, secuestros y asesinatos", además de que estaba involucrado en la tenencia ilegal de armas, acopio de drogas y tráfico de combustible.