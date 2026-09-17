Mercedes Caicedo, presidenta del CJ, no acudió a convocatoria de la Comisión de la Asamblea 

La presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, defiende la supresión de la Unidad Especializada Anticorrupción.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, no acudió este jueves 17 de septiembre a la convocatoria de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, prevista para las 08:30 en el Palacio Legislativo, en Quito.

Antes del inicio de la sesión, Caicedo envió un oficio excusandose. En el documento argumentó que la convocatoria fue notificada con poco tiempo de anticipación y que, para ese mismo horario, ya mantenía una reunión previamente coordinada.

La comparecencia fue solicitada por integrantes de la Revolución Ciudadana y tenía como objetivo que la titular de la Judicatura explique las razones de la supresión de las dependencias especializadas en casos de corrupción y crimen organizado.

¿Qué decidió la Judicatura?

El 7 de septiembre de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la reestructuración mediante la Resolución 187-2026. La medida contempló la supresión de Unidad Especializada Anticorrupción y la redistribución de sus competencias entre otras dependencias penales.

La Judicatura sostiene que la decisión no elimina la capacidad para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. Según la institución, el número de jueces habilitados para conocer estas causas pasará de 19 a más de 50 a nivel nacional.

Polémica por audiencias y traslado de jueces

Esta decisión también desató polémica, pues la supresión de la Unidad Especializada Anticorrupción también provocó la suspensión de audiencias de casos de relevancia nacional como Encuentro, Goleada, La Reina, entre otros.

Además, jueces que pertenecían a la antigua estructura especializada denunciaron su traslado desde el Complejo Judicial Norte, en Quito, hacia otras dependencias ubicadas en Quitumbe, Calderón, Carcelén y Tumbaco.

Sobre este punto, el vocal de la Judicatura Fabián Fabara señaló que el Pleno no habría aprobado una resolución específica para reubicar a los 19 jueces y sostuvo que estos debían continuar prestando sus servicios en el Complejo Judicial Norte, en Iñaquito.