Así cambiaron los horarios de toque de queda desde el inicio del conflicto armado interno

Cómo han evolucionado las restricciones bajo el gobierno de Daniel Noboa

El Gobierno volverá a restringir la movilidad durante la madrugada en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos.

La medida estará vigente del 17 al 30 de septiembre de 2026, entre las 00:00 y las 05:00, mientras un estado de excepción más amplio rige en ocho provincias y tres cantones.

¿A qué hora empieza el toque de queda de septiembre de 2026?

El nuevo toque de queda será desde las 00:00 hasta las 05:00 dura te todos los días comprendidos entre el jueves 17 de septiembre de 2026 hasta el miércoles 30 de septiembre, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 498 firmado por el presidente Daniel Noboa.

La restricción se aplicará durante la madrugada en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. El decreto fue emitido el 15 de septiembre.

La medida significa que, durante esas horas, no se podrá circular libremente en las cuatro provincias incluidas en la restricción.

El estado de excepción abarca más territorio

El toque de queda no debe confundirse con el estado de excepción. El Decreto Ejecutivo 498 declaró esta última medida durante 60 días en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

También incluye a Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.

Por eso, no todas las localidades que están bajo estado de excepción tienen toque de queda. La restricción de movilidad nocturna está limitada a las cuatro provincias señaladas.

En cambio, el estado de excepción contempla otras medidas, entre ellas la movilización de Fuerzas Armadas y Policía y la suspensión de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.

El decreto también permite requisiciones temporales de bienes y servicios cuando sean consideradas necesarias para las operaciones de seguridad.

La medida se suma al despliegue de las fuerzas de seguridad durante los 60 días de vigencia del estado de excepción.

¿Por qué el toque de queda es de 00:00 a 05:00?

Los datos entregados para justificar la medida apuntan a la concentración de hechos violentos durante la madrugada.

Según la información proporcionada para este nuevo toque de queda, Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos acumularon más de 18 400 alertas ciudadanas atendidas por el ECU 911.

En cuanto a homicidios intencionales, entre el 16 de agosto y el 10 de septiembre de 2026 se contabilizaron 107 casos en las cuatro provincias:

52 en Guayas

22 en Manabí

20 en Los Ríos

12 en El Oro

Los datos utilizados para establecer la franja horaria señalan además que el 75% de las muertes violentas ocurrió durante la madrugada, mientras el resto se registró en horas de la noche.

Los toques de queda durante el gobierno de Daniel Noboa

Desde la declaratoria del conflicto armado interno en enero de 2024, las restricciones de movilidad han cambiado de alcance, horario y territorio.

En algunos períodos fueron nacionales o diferenciadas por nivel de riesgo; en otros, se concentraron en provincias, cantones o parroquias específicas.

Lista cronológica de los principales toques de queda

Período / Fecha Normativa / Decreto Cobertura Territorial Horario de Toque de Queda Enero de 2024 Decreto Ejecutivo 111 Nivel nacional (Semaforización por cantones) 00:00 a 05:00 (cantones de mayor riesgo) Marzo de 2024 No especificado (Modificación semaforización) 38 cantones de alto riesgo 00:00 a 05:00 (modificado el 21 de marzo a 01:00 a 05:00) Julio de 2024 Estado de excepción focalizado Varias provincias y cantón Camilo Ponce Enríquez Restricciones modificadas y ampliadas 8 de agosto de 2024 Decreto Ejecutivo 351 20 localidades (Azuay, Guayas, Los Ríos y Orellana) 22:00 a 05:00 30 de agosto de 2024 Decreto Ejecutivo 377 19 cantones y 1 parroquia (Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Camilo Ponce Enríquez) 22:00 a 05:00 2 de enero de 2025 Nuevo Decreto de Estado de Excepción Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, Quito, La Troncal y Camilo Ponce Enríquez 22:00 a 05:00 (en localidades específicas) Marzo de 2025 Renovación de Estado de Excepción Zonas determinadas por el Gobierno Esquema de toque de queda focalizado Abril de 2025 Nueva Declaratoria Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, Quito y Camilo Ponce Enríquez Toque de queda focalizado Junio de 2025 Renovación de Estado de Excepción 20 cantones y 1 parroquia rural 22:00 a 05:00 Septiembre de 2025 Medida por Paro Nacional Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi 22:00 a 05:00 (desde el 18 de septiembre) 15 al 30 de marzo de 2026 Decreto de Restricción Focalizada Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro 23:00 a 05:00 3 al 18 de mayo de 2026 Decreto de Restricción Ampliada 9 provincias (Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos) y 4 cantones (La Maná, Las Naves, Echeandía, La Troncal) 23:00 a 05:00 17 al 30 de septiembre de 2026 Decreto Ejecutivo 498 Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos 00:00 a 05:00

La cronología muestra que en 2024 se aplicó un sistema de horarios diferenciados por cantón; posteriormente aparecieron restricciones focalizadas de 22:00 a 05:00 y, en 2026, medidas de 23:00 a 05:00.

El nuevo decreto de septiembre modifica nuevamente la franja y establece el período de 00:00 a 05:00.

La diferencia entre estado de excepción y toque de queda es clave para entender las medidas de septiembre. El primero alcanza a un territorio más amplio y permite aplicar las facultades previstas en el decreto; el segundo restringe específicamente la movilidad durante determinadas horas.

En este caso, el estado de excepción alcanza a ocho provincias y tres cantones, pero el toque de queda solo a cuatro provincias.