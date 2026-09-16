Así cambiaron los horarios de toque de queda desde el inicio del conflicto armado interno
Un recorrido por la evolución de los toques de queda y estados de excepción implementados por el gobierno de Daniel Noboa.
Cómo han evolucionado las restricciones bajo el gobierno de Daniel Noboa
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Actualizada:
16 sep 2026 - 18:38
El Gobierno volverá a restringir la movilidad durante la madrugada en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos.
La medida estará vigente del 17 al 30 de septiembre de 2026, entre las 00:00 y las 05:00, mientras un estado de excepción más amplio rige en ocho provincias y tres cantones.
¿A qué hora empieza el toque de queda de septiembre de 2026?
El nuevo toque de queda será desde las 00:00 hasta las 05:00 dura te todos los días comprendidos entre el jueves 17 de septiembre de 2026 hasta el miércoles 30 de septiembre, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 498 firmado por el presidente Daniel Noboa.
La restricción se aplicará durante la madrugada en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. El decreto fue emitido el 15 de septiembre.
La medida significa que, durante esas horas, no se podrá circular libremente en las cuatro provincias incluidas en la restricción.
El estado de excepción abarca más territorio
El toque de queda no debe confundirse con el estado de excepción. El Decreto Ejecutivo 498 declaró esta última medida durante 60 días en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
También incluye a Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.
Por eso, no todas las localidades que están bajo estado de excepción tienen toque de queda. La restricción de movilidad nocturna está limitada a las cuatro provincias señaladas.
En cambio, el estado de excepción contempla otras medidas, entre ellas la movilización de Fuerzas Armadas y Policía y la suspensión de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.
El decreto también permite requisiciones temporales de bienes y servicios cuando sean consideradas necesarias para las operaciones de seguridad.
La medida se suma al despliegue de las fuerzas de seguridad durante los 60 días de vigencia del estado de excepción.
¿Por qué el toque de queda es de 00:00 a 05:00?
Los datos entregados para justificar la medida apuntan a la concentración de hechos violentos durante la madrugada.
Según la información proporcionada para este nuevo toque de queda, Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos acumularon más de 18 400 alertas ciudadanas atendidas por el ECU 911.
En cuanto a homicidios intencionales, entre el 16 de agosto y el 10 de septiembre de 2026 se contabilizaron 107 casos en las cuatro provincias:
- 52 en Guayas
- 22 en Manabí
- 20 en Los Ríos
- 12 en El Oro
Los datos utilizados para establecer la franja horaria señalan además que el 75% de las muertes violentas ocurrió durante la madrugada, mientras el resto se registró en horas de la noche.
Los toques de queda durante el gobierno de Daniel Noboa
Desde la declaratoria del conflicto armado interno en enero de 2024, las restricciones de movilidad han cambiado de alcance, horario y territorio.
En algunos períodos fueron nacionales o diferenciadas por nivel de riesgo; en otros, se concentraron en provincias, cantones o parroquias específicas.
Lista cronológica de los principales toques de queda
La cronología muestra que en 2024 se aplicó un sistema de horarios diferenciados por cantón; posteriormente aparecieron restricciones focalizadas de 22:00 a 05:00 y, en 2026, medidas de 23:00 a 05:00.
El nuevo decreto de septiembre modifica nuevamente la franja y establece el período de 00:00 a 05:00.
La diferencia entre estado de excepción y toque de queda es clave para entender las medidas de septiembre. El primero alcanza a un territorio más amplio y permite aplicar las facultades previstas en el decreto; el segundo restringe específicamente la movilidad durante determinadas horas.
En este caso, el estado de excepción alcanza a ocho provincias y tres cantones, pero el toque de queda solo a cuatro provincias.
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