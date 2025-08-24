Quito: 102 celulares, dinero y droga incautados en operativo del Ejército en la cárcel de El Inca
El Ejército informó que la intervención militar en la cárcel de El Inca se realizó con 200 uniformados, armas y equipo táctico de seguridad.
El Ejército ecuatoriano ejecutó un operativo en la cárcel El Inca, en Quito.
Tomado de redes sociales
Compartir
Actualizada:
24 ago 2025 - 09:00
El Ejército de Ecuador realizó un operativo de control en el Centro de Privación de Libertad Pichincha N.° 1 El Inca, en Quito, el sábado 23 de agosto del 2025. La acción militar contó con la participación de más de 200 efectivos quienes emplearon equipamiento táctico y armamento para la operación.
Durante la intervención militar se encontraron 102 celulares, 60 cargadores, 30 fosforeras, 70 cables USB, 32 cajetillas de tabaco, 5 paquetes de guilets, 10 rollos de hilo, 1 ventilador, 2 parlantes, una imagen alusiva a la santa muerte y medio litro de licor artesanal.
También en las revisiones a las celdas y en todos los rincones de la cárcel se halló dinero en efectivo y sustancias sujetas a fiscalización: 153 dosis color naranja, ocho dosis de color verde y dos dosis de color amarillo.
"Con estas acciones, el Ejército Ecuatoriano ratifica su compromiso con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del control penitenciario, trabajando en coordinación con las autoridades competentes para reducir los riesgos y amenazas que afectan la paz social", destacó el comunicado del Ejército.
Compartir