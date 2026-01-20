Conmoción en el norte de Quito por hallazgo de un cadáver envuelto en fundas plásticas

Un cuerpo envuelto en fundas plásticas fue hallado en el norte de Quito.

Un cadáver fue hallado envuelto en fundas plásticas en el norte de Quito, en el sector de Ciudad Bicentenario, la mañana de este martes 20 de enero de 2026.

El cuerpo fue hallado en la calle Pío XII, en un área verde a un costado de la vía. Los moradores de la zona alertaron a la Policía Nacional sobre la presencia del cadáver.

Mientras uno de los vecinos corría por la zona, identificó el cadáver envuelto en fundas plásticas y alertó a otros moradores, quienes reportaron que es la primea vez que ocurre un hecho de esta naturaleza en ese sector.

Miembros de la Policía Nacional y Medicina Legal llegaron al sitio alrededor de las 09:00 para acordonar la escena y levantar el cadáver, que no ha sido identificado.

Las autoridades no detallaron las condiciones en las que se encontró el cuerpo, ni las causas del presunto crimen detrás del hecho.