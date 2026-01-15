¡Conmoción en Ecuador!; mujer es procesada por planificar el asesinato de su hermano

Un hombre fue hallado sin vida en el interior de un vehículo en el kilómetro tres y medio de la vía Papallacta, el 9 de enero de 2026

Un crimen que se perpetró en el nororiente de Quito ha generado conmoción en Ecuador. La noche del 9 de enero de 2026, el cuerpo de un hombre de 41 años fue hallado dentro de un vehículo abandonado en el kilómetro 3,5 de la vía a Papallacta.

Las investigaciones determinaron que el asesinato habría sido planificado por la propia hermana de la víctima, quien fue detenida y procesada por el presunto delito de asesinato.

La víctima fue identificada como Luis Jijón. Según las pesquisas de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased), el ataque no ocurrió en la carretera, sino dentro de una finca ubicada en la misma vía.

En esa finca, el hombre fue atacado con arma de fuego por un sicario contratado por su familiar. La víctima falleció en ese lugar.

Un hombre fue detenido por el homicidio de un guardia de seguridad

Sin embargo, su cuerpo fue trasladado en una camioneta y abandonado kilómetros más adelante, en la vía a Papallacta. El objetivo habría sido simular que el crimen se produjo en otro sitio.

La autopsia preliminar reveló que la víctima recibió impactos de bala en la zona de las costillas, además de lesiones en la cabeza.

Según las investigaciones policiales, la mujer habría organizado el asesinato motivada por disputas familiares relacionadas con herencias, tras la muerte del padre de ambos.

¿Cómo se perpetró el crimen?

El abogado de la familia de la víctima, Pablo Esteban Torres Campaña, sostuvo que el crimen se habría ejecutado mediante engaños.

Según el defensor, la mujer habría invitado a su hermano a la finca con el pretexto de entregarle maquinaria de trabajo.

Además le pidió que acudiera solo, sin armas, sin acompañantes y sin su perro de seguridad. Al ingresar por una puerta secundaria, Luis Jijón fue atacado.

Restos humanos fueron hallados en una playa de Manabí

Proceso judicial

La Policía revisó cámaras y realizó allanamientos para detener a la hermana de la víctima y a la persona que habría disparado.

En la audiencia de calificación de flagrancia, una jueza declaró legal la detención de los dos sospechosos y dictó prisión preventiva para ambos.

La Fiscalía abrió una instrucción fiscal de 30 días por el delito de asesinato. En ese tiempo se busca esclarecer este crimen. Cuando la mujer rindió su versión en Fiscalía, la mujer confesó de forma libre y voluntaria que contrató a un hombre conocido como alias “Conejo”, para que asesine a su hermano.