Quito: Sospechoso fue abatido tras intentar apuñalar a policía durante un robo en Solanda

La Policía Nacional informó que abatió a un presunto delincuente la madrugada de este miércoles 30 de septiembre de 2026.

Un operativo de la Policía Nacional finalizó con un sospechoso abatido y la detención de un implicado en el sector de Solanda, al sur de Quito.

El hecho se produjo luego de que los uniformados frustraran el robo a un local comercial de la zona.

Según el teniente coronel Ramiro Arequipa, jefe subrogante del Distrito Eloy Alfaro, la alerta ingresó a la 01:30 del martes 29 de septiembre a través del ECU 911, informando sobre un asalto en proceso a un establecimiento comercial.

En el lugar, los presuntos delincuentes pretendían sustraerse mercadería valorada en aproximadamente USD 5 000 dólares.

Al arribar al sitio, los uniformados interceptaron un vehículo color vino que permanecía estacionado sin placas de identificación.

En su interior neutralizaron al conductor, identificado como José Rodrigo Ch., de 39 años.

La Policía Nacional recibió una alerta de un robo en proceso en una zona comercial del sector de Solanda. Pixabay

Momento del ataque

Mientras se ejecutaba la aprehensión, dos sospechosos salieron precipitadamente del local.

Uno de ellos logró huir a pie vistiendo una chompa blanca con capucha, mientras que el segundo atacó con un arma blanca a uno de los servidores policiales.

Pese a que el policía le impartió verbalmente la voz de '¡Alto, Policía!', el agresor hizo caso omiso e intentó abalanzarse sobre el uniformado.

En respuesta y bajo el principio del uso progresivo de la fuerza para salvar su vida, el policía empleó su arma de dotación oficial y realizó un disparo.

El sospechoso avanzó unos metros antes de desplomarse en la intersección de las calles José Abarcas y Jacinto Escobar.

El gendarme se defendió frente al presunto ataque de uno de los sospechosos estaría ejecutando el robo en el sector de Solanda. Pixabay

Paramédicos confirmaron el deceso

Los policías solicitaron asistencia médica de emergencia; sin embargo, al llegar los paramédicos únicamente pudieron confirmar que el ciudadano ya no registraba signos vitales.

Hasta el sector se desplegaron varios gendarmes, junto a equipos de Criminalística y la Fiscalía de turno para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos en el sector para dar con el paradero del fugitivo.