Intentaron envíar cocaína oculta en chocolate en polvo desde Quito hacia Países Bajos

La Policía Nacional evitó el envío de cocaína en Quito. El destino de las sutrancias sujetas a fiscalización tenía como destino Píses Bajos.

La Policía Nacional, a través de la Dirección General Antidrogas, ejecutó el operativo denominado 'Chocolate Impregnado', en el cual se frustró el envío de un cargamento de cocaína que tenía como destino final el mercado europeo.

La intervención policial se llevó a cabo la tarde del martes 29 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 14:30.

Fue mediante una inspección de rutina en una agencia de correos y courier ubicada en el sector del aeropuerto de Quito.

Durante la revisión de las encomiendas, el detector de latas 'Becky' dio una alerta positiva sobre una funda color amarillo.

La Policía Nacional logró confirmar que el contenido que estaba en los empaques era cocaína. Policía Nacional

Al realizar la inspección manual, los agentes antidrogas hallaron seis fundas de chocolate en polvo que contenían una sustancia café sospechosa.

Tras aplicar las pruebas de campo y análisis forenses correspondientes, las autoridades confirmaron que la sustancia dio positivo para cocaína.

Tenía un peso total de 4 kilos y 211 gramos, lo que equivale a 42 110 dosis retiradas del mercado.

De acuerdo con los informes oficiales, el cargamento incautado tiene un valor estimado de USD 9 850 en el mercado local, mientras que en Europa su costo asciende a aproximadamente USD 196 864.