Radios, motocicletas...;Gobierno entregó equipos e indumentaria a la Policía Nacional

La Policía Nacional de Ecuador recibió nuevo equipamiento para reforzar su capacidad operativa, logística y de investigación. La ceremonia se realizó este martes 6 de enero del 2026 en la Escuela Superior de Policía, en Quito.

La entrega incluyó 2 404 radios de comunicación, 264 motocicletas de alto rendimiento e indumentaria para el personal policial. A esto se sumó la incorporación del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), una herramienta tecnológica que permitirá mejorar los procesos de investigación criminal mediante el análisis y cruce de información balística.

El acto contó con la participación de la presidenta (e) de la República, María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg.

De acuerdo con lo señalado durante el evento, estos recursos buscan optimizar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional, facilitar una comunicación más segura entre unidades y ampliar la presencia policial en zonas estratégicas del país.

Durante su intervención, la presidenta encargada sostuvo que la seguridad constituye un eje central para el desarrollo nacional, al incidir directamente en la inversión, la estabilidad y la tranquilidad de la población.

El equipamiento entregado se integrará de forma progresiva a las operaciones policiales, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el trabajo de las fuerzas del orden frente a la delincuencia y el crimen organizado.