Ministro del Interior confirma recaptura de cabecilla de Los Tiguerones en Guayaquil

Alias 'Chocolate' extorsionaba a ciudadanos en el distrito Los Ceibos de Guayaquil

John Jairo G. M., alias 'Chocolate' cabecilla de Los Tiguerones, fue recapturado en Guayaquil el martes 16 de septiembre del 2025. Así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg, en sus rede sociales.

El titular del Ministerio del Interior indicó que el hombre es considerado un objetivo de intermedio valor y es acusado del asesinato de un policía. Además dirige a la banda, calificada como terrorista por el Gobierno, en el Puerto Principal.

Reimberg detalló que John Jairo G. M., en 2016, fue sentenciado a 20 años de cárcel por el asesinato de un policía en 2013. Además tiene antecedentes por robo en 2014 e ingreso de artículos prohibidos el Centro de Rehabilitación Social (CRS) en Santo Domingo en 2017, delitos por los cuales fue sobreseído.

Su captura se realizó tras la investigación de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase). De acuerdo a la información policial, él se dedicaba a extorsionar a personas en el sector Ceibos - Vía a la Costa.

Durante el operativo también fue aprehendido Carlos Alfonso S.R., quien en conjunto con John Jairo G. M. cometían delitos. Cinco celulares, dos comprobantes de pago y un vehículo son parte de las evidencias.

"Esperamos que ahora la función judicial se ponga pilas y realice el debido proceso para poner a estos delincuentes tras las rejas", agregó el Ministro del Interior.