Detienen a un hombre por el asesinato de un estudiante a la salida de un colegio en Guayaquil

La Policía Nacional acudió para el levantamiento del cadáver de un adolescente.

Un hombre fue detenido por el asesinato del estudainte Jair Vera, de 15 años, la noche del lunes 1 de septiembre a la salida del colegio.

El crimen ocurrió en la zona de Pacuales, en el norte de Guayaquil, cuando el estudiante caminaba desde el colegio hacia su casa.

La Policía detuvo a un hombre como sospechoso de participar en el crimen. También localizó un arma de fuego y aprehendió la motocicleta que habría sido usada en el asesinato.

De acuerdo con información preliminar, el menor recibió al menos ocho disparos y su cuerpo quedó tendido sobre la calzada. Moradores de la zona lo cubrieron con una plancha de zinc.

Cristian Granizo, encargado de Policía Nacional de la cooperativa 5 de Diciembre, apuntó que es posible que uno de los sospechosos del crimen sea uno de los amigos de la víctima, también menor de edad.

Según Granizo, la víctima habría sido vinculada con la banda delincuencial "Los Tiguerones", mientras que el atacante pertenecería a una banda contraria.

Moradores de Pacuales reportaron que una motocicleta estuvo deambulando horas antes del crimen. Luego la ráfaga de diaparos alarmó a los vecinos que se aglomeraron en la calle para conocer lo ocurrido.

La familia de la víctima no ha decidido si llevar a cabo la velación del adolescente, ya que temen represalias o ataques a otros miembros del hogar.