Un reclutador de sicarios entre los 15 detenidos durante los 14 operativos en Manabí

Parte del armamento encontrado en los operativos de seguridad en Manabí

La Policía realizó el mega operativo 'Pacífico I' en Manabí este jueves 13 de noviembre del 2025. En la intervención se detuvo a 15 personas vinculadas al grupo criminal 'Los Lobos' durante 14 allanamientos realizados en Manta, Manabí.

El coronel Geovanny Naranjo, jefe de la Policía de Manabí, confirmó que entre los capturados figura un reclutador de sicarios de la organización, quien pagaba sueldos mensuales y bonificaciones por cada asesinato cometido.

Como resultado del operativo realizado se logró la detención de dos personas consideradas objetivos de intermedio valor debido a su alto nivel de peligrosidad. Uno de ellos era el reclutador de sicarios, según el reporte policial.

El coronel Naranjo dijo que uno de los detenidos “tenía a su cargo el pago de sicarios, a quienes ofrecía sueldos mensuales y bonos por cada crimen ejecutado”, reveló en su conferencia de prensa.

Según las investigaciones de la Policía, la organización delictiva mantenía una estructura criminal. Los sicarios reclutados recibían un salario mensual y una recompensa adicional cada vez que completaban los 'encargos asignados'.

Entre los 15 detenidos están personas de nacionalidad ecuatoriana, colombiana y venezolana, entre ellas 11 personas privadas de libertad notificadas por nuevos delitos. El jefe policial también destacó que los detenidos tenían antecedentes principalmente por asesinato.

Esta organización estaría relacionada con al menos 40 muertes violentas, incluyendo el asesinato del fiscal de Manta, Marcelo Vásconez, y del policía Marco Moreno. “Acabaremos hasta con la última economía criminal. Seguimos trabajando por un Ecuador seguro”, puntualizó el ministro del Interior, John Reimberg.