¡Conmoción por violencia en Manabí!; dos policías fueron asesinados en ataque armado

Dos hechos de violencia se registraron en Manabí, este martes 11 de noviembre del 2025.

La violencia golpeó la provincia de Manabí este martes 11 de noviembre de 2025. En dos hechos distintos, seis personas fueron asesinadas, cuatro civiles y dos policías, en los cantones Pichincha y 24 de Mayo, respectivamente.

El primer hecho violento se registró alrededor de las 07:00 en el sector Aguas Blancas, en el cantón Pichincha. Moradores del lugar alertaron a las autoridades sobre cuatro cuerpos abandonados a un costado de un camino de tercer orden, dentro de una propiedad privada.

Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, las víctimas, cuatro hombres, presentaban múltiples impactos de bala. Hasta el momento no han sido identificados.

Un creador de contenido fue asesinado en Manta

Agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Muertes Violentas (Dinased) y de la Unidad de Criminalística acudieron para el levantamiento de los cadáveres y el inicio de las investigaciones.

Horas más tarde, cerca de las 13:10, otro hecho violento sacudió el cantón 24 de Mayo. En las inmediaciones de un parque, dos miembros de la Policía Nacional fueron atacados y asesinados.

Las víctimas fueron identificadas como el sargento segundo Édgar Eduardo Suárez Gómez y el cabo primero Nelson Eugenio Delgado Pinargote.

En un comunicado oficial, la Policía Nacional condenó el ataque, calificándolo como un “cobarde acto criminal” y expresó su solidaridad con las familias de los agentes.

“Fueron asesinados en cumplimiento de su deber, tras un cobarde ataque armado. De manera inmediata se ejecutó un amplio despliegue operativo e investigativo para capturar a los responsables de este repudiable hecho”, informó la institución.

El comandante general de la Policía, Pablo Dávila, también se pronunció a través de su cuenta en X, donde aseguró que “su sacrificio no quedará en la impunidad. Su entrega y valentía serán honradas con justicia”.

“Rechazamos enérgicamente toda forma de violencia que atente contra quienes velan por la seguridad de los ecuatorianos. No nos amedrentarán. Continuaremos luchando con firmeza contra la delincuencia y el crimen organizado”, señaló la Policía.