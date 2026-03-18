Ecuador: una muerte violenta cada hora en 2025; radiografía de una generación marcada por el crimen

Ecuador atraviesa la peor crisis de violencia de su historia reciente. Desde 2023, el país pasó a encabezar las tasas de homicidios en América Latina, en un contexto marcado por la expansión del crimen organizado, la disputa territorial entre bandas y el aumento del uso de armas de fuego en delitos violentos.

Los datos más recientes muestran la magnitud del problema: 2025 se convirtió en el año más violento jamás registrado, con 9 216 homicidios intencionales, una cifra que equivale a una muerte violenta cada hora en el país.

Violencia que golpea a los jóvenes

El impacto de esta crisis no es homogéneo. Los datos revelan que los jóvenes son las principales víctimas. El grupo entre 18 y 29 años registra una tasa de 103,8 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2025, lo que representa más del doble del promedio nacional.

En términos prácticos, esto significa que en este grupo etario ocurre una muerte violenta cada tres horas, lo que evidencia el nivel de exposición de los jóvenes a las economías criminales y a la violencia estructural.

Niños y adolescentes: de víctimas indirectas a principales afectados

Uno de los hallazgos más alarmantes en el Informe es el cambio en las causas de muerte de menores de edad. Mientras en 2018 los homicidios ocupaban el décimo lugar, desde 2023 se convirtieron en la primera causa de muerte entre niños, niñas y adolescentes.

Actualmente, las cifras indican que 1 de cada 7 muertes de menores de edad en Ecuador es producto de un homicidio intencional, una señal clara del deterioro del entorno de protección infantil.

Las estadísticas muestran un crecimiento sostenido y acelerado de la violencia contra adolescentes. En los últimos 12 años, la tasa de homicidios en jóvenes de 12 a 17 años pasó de 2,8 en 2014 a 27,7 en 2025, lo que representa un incremento de casi diez veces.

Este crecimiento refleja una transformación estructural de la violencia, donde los adolescentes han pasado de ser víctimas colaterales a estar en el centro del fenómeno criminal.

Los mayores de 15 años: el grupo más vulnerable

Dentro de este segmento, los adolescentes entre 15 y 17 años concentran la mayoría de los homicidios. La incidencia en este grupo es aproximadamente cuatro veces superior a la registrada en menores de menor edad.

Este patrón coincide con el perfil de reclutamiento de organizaciones criminales, que suelen captar adolescentes en edades cercanas a la mayoría de edad.

Evolución de homicidios en adolescentes en Ecuador Evolución de Homicidios en Adolescentes (12-17 años) en Ecuador (2014-2025) Año 12-14 años 15-17 años Total adolescentes Tasa por 100.000 2014 10 42 52 2.8 2015 6 31 37 2.0 2016 7 28 35 1.9 2017 6 24 30 1.6 2018 4 20 24 1.3 2019 5 27 32 1.7 2020 5 29 34 1.8 2021 7 50 57 3.0 2022 28 130 158 8.2 2023 41 276 317 16.5 2024 34 338 372 19.2 2025 71 466 537 27.7 TOTAL 224 1461 1685 ---

La expansión de las armas de fuego

El incremento de la violencia también está relacionado con la mayor disponibilidad de armamento. En 2014, el 39% de los homicidios de menores se cometían con armas de fuego. Para 2025, esta proporción llegó a 90,9%.

Entre 2014 y 2025 se registraron 1 562 homicidios de niños, niñas y adolescentes cometidos con armas de fuego. Sin embargo, el dato más preocupante es que casi el 90% ocurrió en los últimos cuatro años.

Esto demuestra que el deterioro de la seguridad no ha sido gradual, sino acelerado y concentrado en el periodo más reciente.

El mapa de la violencia: la Costa como epicentro

La violencia presenta además una fuerte concentración territorial. Desde 2023, seis provincias concentran el 90% de los homicidios de menores de edad:

Estas provincias coinciden con corredores estratégicos del narcotráfico y rutas logísticas del crimen organizado.

Entre todas las provincias, Guayas destaca como el principal foco de violencia. Solo en 2025, esta provincia concentró la mitad de todos los homicidios de niños y adolescentes registrados en Ecuador.

Este dato confirma el peso de zonas como Guayaquil y sus distritos periféricos en la dinámica del conflicto criminal.

El informe vincula este incremento a la disputa territorial entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales.

Conflicto armado interno y tendencia de homicidios

Desde enero de 2024, el Estado ecuatoriano reconoció oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, identificando a más de 20 grupos criminales como organizaciones terroristas.

Las cifras del Informe también reflejan una posible instrumentalización de menores por parte de estructuras criminales. Esto coincide con el aumento de detenciones de adolescentes portando armas de uso militar o policial.

Este fenómeno sugiere que los menores no solo están siendo víctimas, sino también utilizados como parte de las cadenas operativas del crimen organizado, concluye.

Aunque en 2024 los homicidios de adultos registraron una reducción de 14,4%, la violencia contra menores siguió el camino contrario.

En ese mismo periodo, los homicidios de niños y adolescentes aumentaron 17,4%, evidenciando que las dinámicas de violencia afectan de manera distinta a los grupos etarios.

Evolución de los homicidios en adolescentes

Las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior y el INEC muestran con claridad esta tendencia:

Entre 2014 y 2025 se registraron 1 685 homicidios de adolescentes entre 12 y 17 años, con una concentración creciente en los años más recientes.

El análisis también confirma que el aumento más pronunciado ocurre desde 2021, cuando la curva comienza a crecer de forma exponencial.

Otro cambio significativo es el desplazamiento de otras causas tradicionales de mortalidad juvenil. Desde 2023, los homicidios superaron a los accidentes de tránsito como principal causa de muerte en menores de edad.