Seis personas murieron en enfrentamientos con la Policía en el toque de queda en Los Ríos

El toque de queda rige en cuatro provincias de Ecuador desde el 15 de marzo.

Seis personas murieron en enfrentamientos con la Policía Nacional durante el quinto día del toque de queda, este viernes 20 de marzo de 2026, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

"La Policía Nacional en la provincia de Los Ríos acaba de dar de baja a seis peligrosos delincuentes", dijo Reimberg en un video 39 segundos publicado en sus redes sociales.

El operativo de las fuerzas del orden durante el toque de queda también dejó a dos personas heridas. Estas han sido detenidas, según detalló el Ministro.

"Se nos quedó cortas las horas del toque de queda el día de hoy", añadió Reimberg. Asimismo, adelantó que continúan las operaciones de seguridad en la zona, y que las autoridades están detrás de otros objetivos.

Los Ríos es una de las cuatro provincias en las que rige el toque de queda de 23:00 a 05:00. La medida también se aplica en El Oro, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Horas antes Reimberg anunció la desarticulación de un grupo delincuencial que había movía más de 800 millones de dólares en sus operaciones.

Como resultado de la quinta jornada de toque de queda, 93 personas fueron detenidas en las cuatro provincias. También se retuvieron vehículos y armas de fuego.