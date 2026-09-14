Detonación controlada de artefacto explosivo en lugar del incendio en La Vicentina, Quito

Hallan mortero de uso militar en las laderas de La Vicentina tras incendio forestal en Quito

Un artefacto explosivo tipo mortero fue encontrado durante las labores de inspección realizadas tras el incendio forestal registrado en La Vicentina, en el centro norte de Quito.

El hallazgo obligó a cerrar temporalmente un tramo de la avenida Velasco Ibarra mientras se realizaba una intervención para garantizar la seguridad en la zona.

Agentes del Grupo de Intervención y Restace (GIR) de la Policía Nacional realizaron una detonación controlada.

El mortero fue encontrado tras el incendio

El artefacto fue localizado por personal de la Policía durante una inspección en el área afectada por el incendio, luego de que bomberos y trabajadores municipales realizaran labores de limpieza y retiro de árboles quemados en las laderas de la avenida Velasco Ibarra.

El incendio forestal fue de gran magnitud y afectó las laderas de este sector de Quito. Para combatir las llamas fue necesario el despliegue de personal y apoyo aéreo.

El fuego se extendió durante varias horas y el cierre de la avenida se mantuvo hasta la mañana de este lunes.

Detonación controlada del explosivo en La Vicentina GIR Detonación controlada del explosivo en La Vicentina GIR Detonación controlada del explosivo en La Vicentina GIR Detonación controlada del explosivo en La Vicentina GIR Detonación controlada del explosivo en La Vicentina GIR

Realizaron una detonación controlada

Tras el hallazgo del mortero, la zona fue asegurada y se permitió la intervención de la Unidad Antiexplosivos del GIR de la Policía.

El dispositivo fue detonado de manera controlada durante la tarde de este lunes 14 de septiembre.

La presencia del explosivo también obligó a mantener restricciones en la circulación vehicular de la avenida Velasco Ibarra.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre el cierre temporal mientras se realizaba el procedimiento.

Se habilitó nuevamente el tránsito

Mientras permaneció cerrado el tramo afectado, la AMT habilitó tres carriles exclusivos en avenidas cercanas para facilitar la movilidad.

Pasadas las 17:00 de este lunes, el tránsito vehicular volvió a habilitarse en tres carriles de la avenida.

Hasta el momento, la Policía no ha informado cómo llegó el artefacto a ese lugar ni quién sería responsable.

Las investigaciones continúan mientras el perímetro es mantenido bajo vigilancia para descartar otros riesgos.