Sospechosos del asesinato del policía Luis Ramírez fueron enviados a cárcel del Encuentro

Dos sospechosos por el crimen a un policía fueron trasladados a la cárcel del Encuentro

Dos presuntos integrantes del grupo delictivo Los Lobos fueron enviados a prisión preventiva por su presunta participación en el asesinato del policía Luis Ramírez, ocurrido en el cantón Rocafuerte, en Manabí.

La Fiscalía General del Estado informó que formuló cargos contra los dos sospechosos, quienes fueron aprehendidos tras una persecución ininterrumpida.

Durante la audiencia, un juez dispuso la prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad en el crimen del policía

Tras esa decisión judicial, ambos procesados fueron trasladados a la cárcel del Encuentro, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

“Quien atenta contra la Policía Nacional responde ante el Estado: los asesinos del Cbop. Luis Ramírez ya están en El Encuentro”, señaló el funcionario.

El policía Luis Xavier Ramírez Romero fue asesinado en el cantón Rocafuerte, en la provincia de Manabí. Tenía 38 años y era el papá de cuatro hijos.

Fue atacado por hombres armados mientras estaba realizando trabajos de investigación, vestido de civil junto con otro compañero, quien también resultó herido en el ataque.

Ramírez pertenecía a la unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional. De acuerdo con las primeras indagaciones, recibió múltiples disparos que le causaron la muerte.