SNAI confirma detonación de dron en la cárcel de Machala este miércoles 19 de noviembre

Un estallido en el Centro de Privación de Libertad (CPL) El Oro N°1, conocido como la cárcel de Machala, generó alarma la noche del miércoles 19 de noviembre del 2025.

La alerta se emitió alrededor de las 20:30. Ciudadanos difundieron en redes sociales videos de detonaciones en la cárcel e informaron que el estallido generó zozobra en la zona.

Cerca de las 21:45, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó que la emergencia fue provocada por el sobrevuelo de la aeronave no tripulada. Al detectarla se realizó una detonación controlada.

"No existen daños materiales ni heridos ni fallecidos", indicó la institución a cargo de las cárceles de Ecuador.

Tras la alerta varias patrullas de la Policía Nacional se movilizaron a la penitenciaría mientras se ejecutaban los protocolos correspondientes.

La detonación controlada del dron ocurre en medio de los constantes traslados de personas privadas de libertad a escala nacional y diez días después de la masacre ocurrida en esta cárcel.

El 9 de noviembre del 2025 una riña entre el grupo criminal 'Sao Box' y los 'Los Lobos' terminó con el asesinato de 31 personas privadas de libertad. La mayoría murieron por asfixia y en medio de los disturbios se incineraron colchones y prendas en las celdas.

Con una medida de seguridad, este miércoles se trasladaron a 87 presos a un centro penitenciario de Guayaquil. La misma medida se aplicó para 38 reos de la cárcel de Esmeraldas.