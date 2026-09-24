Estaba custodiando un tráiler: lo que se sabe de guardia asesinado en el sur de Quito

Lo que se sabe del guardia de seguridad que fue asesinado en La Ferroviaria, al sur de Quito.

Hay conmoción en Quito por el asesinato de Bryan Alejandro Ramírez Ángulo, un guardia de seguridad de 31 años, ocurrido la madrugada de este jueves 24 de septiembre de 2026.

Tras recibir la denuncia, personal de Criminalística y unidades investigativas de la Policía Nacional se trasladaron al lugar para procesar la escena del crimen.

Según los testigos, Bryan había viajado desde Guayaquil trabajando como conductor para una empresa de seguridad.

El hombre se movilizaba junto a otros guardias en una camioneta que custodiaba a un tráiler cargado de mercadería para una industria metálica, de acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que habrían acabado con la vida de un guardia de seguridad en el sur de Quito. Captura de pantalla

El asesinato fue grabado

El suceso ocurrió en el sector de La Ferroviaria y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Mientras los trabajadores esperaban a que se descargara la mercadería, un taxi se acercó al lugar.

Del vehículo descendieron varios sujetos con armas de fuego, quienes amenazaron a los custodios indicando que se trataba de un asalto.

Según la Policía, cuando los delincuentes se percataron de que había armas en el interior de la camioneta, dispararon contra Bryan y se dieron a la fuga.

Tras el asesinato del guardia de seguridad, los sospechosos se dieron a la fuga a bordo de una taxi. Captura de pantalla

Indicios del caso

De acuerdo con Criminalística, la víctima presentaba heridas producidas por el paso de proyectiles de arma de fuego, localizadas en el ojo derecho y en el cuello.

Como indicios, los peritos levantaron tres vainas percutidas y una bala deformada.

Además, recolectaron rastros de huellas dactilares, tomaron muestras mediante hisopado en la camioneta y de las uñas de las manos de la víctima.

El caso ha generado alarma ciudadana y ya está siendo investigado por las autoridades competentes para dar con el paradero de los responsables del crimen.