Ataque armado en la vía a Daule: conductor de vehículo recibió más de 10 impactos de bala

Un ataque armado se registró la tarde de este lunes 28 de septiembre de 2026 en la vía a Daule, en Guayaquil.

Un hombre fue asesinado luego de que personas armadas en motocicletas dispararan varias veces contra el vehículo en el que se movilizaba por la vía a Daule la tartde de este lunes 28 de septiembre del 2026.

El hecho ocurrió a la altura de un centro comercial, cerca de la parada Luz del Guayas.

Según la información preliminar, los atacantes interceptaron el automóvil y realizaron varios disparos antes de abandonar el lugar.

Videos difundidos en redes sociales muestran el vehículo blanco, de placas GBT 1089, detenido en medio de la vía.

En las imágenes se observan varios impactos de bala en la carrocería y a personas que se acercaron al sitio después del ataque.

Urgente!!

Ataque armado en la Vía a Daule.

Delincuentes fuertemente armados a bordo de motocicletas interceptaron y dispararon en reiteradas ocasiones contra un vehículo a la altura del Coral. El auto presenta más de 10 impactos de bala. pic.twitter.com/xg01CVEqip — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) September 28, 2026

Vía quedó bloqueada tras el crimen

El ataque provocó congestión vehicular en la vía a Daule. Agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegaron al sitio y bloquearon completamente la circulación mientras se esperaba la llegada de los equipos de Criminalística.

Los agentes realizaron el procedimiento correspondiente para recoger indicios y levantar información que permita establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Hasta el momento no se han informado detenciones relacionadas con este caso.

#Guayaquil

Cerrada parte de la vía a Daule a la altura de la parada Luz del Guayas en dónde un conductor fue víctima de sicariato. pic.twitter.com/R949gmaAt4 — Minuto & Medio (@MinMedio) September 28, 2026

Guayas concentra la mayor cantidad de homicidios

El asesinato ocurre en un contexto de violencia que afecta especialmente a Guayas.

Según el visualizador de criminalidad de Investoria, con corte al 20 de septiembre de 2026, Ecuador registraba 5 676 homicidios intencionales y 5 216 personas desaparecidas.

De acuerdo con la misma fuente, Guayas registra 2 340 homicidios y 1 270 personas desaparecidas, siendo la provincia con mayor número de casos en ambos registros.