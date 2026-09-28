Ataque armado en la vía a Daule: conductor de vehículo recibió más de 10 impactos de bala
Un hombre fue asesinado al estilo sicariato tras recibir más de 10 disparos en su vehículo mientras circulaba por la vía a Daule.
Un ataque armado se registró la tarde de este lunes 28 de septiembre de 2026 en la vía a Daule, en Guayaquil.
Captura de video
Compartir
Actualizado:
28 sep 2026 - 18:01
Un hombre fue asesinado luego de que personas armadas en motocicletas dispararan varias veces contra el vehículo en el que se movilizaba por la vía a Daule la tartde de este lunes 28 de septiembre del 2026.
El hecho ocurrió a la altura de un centro comercial, cerca de la parada Luz del Guayas.
Según la información preliminar, los atacantes interceptaron el automóvil y realizaron varios disparos antes de abandonar el lugar.
Videos difundidos en redes sociales muestran el vehículo blanco, de placas GBT 1089, detenido en medio de la vía.
En las imágenes se observan varios impactos de bala en la carrocería y a personas que se acercaron al sitio después del ataque.
Vía quedó bloqueada tras el crimen
El ataque provocó congestión vehicular en la vía a Daule. Agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegaron al sitio y bloquearon completamente la circulación mientras se esperaba la llegada de los equipos de Criminalística.
Los agentes realizaron el procedimiento correspondiente para recoger indicios y levantar información que permita establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.
Hasta el momento no se han informado detenciones relacionadas con este caso.
Guayas concentra la mayor cantidad de homicidios
El asesinato ocurre en un contexto de violencia que afecta especialmente a Guayas.
Según el visualizador de criminalidad de Investoria, con corte al 20 de septiembre de 2026, Ecuador registraba 5 676 homicidios intencionales y 5 216 personas desaparecidas.
De acuerdo con la misma fuente, Guayas registra 2 340 homicidios y 1 270 personas desaparecidas, siendo la provincia con mayor número de casos en ambos registros.
Compartir