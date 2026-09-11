Gobierno decreta toque de queda en cuatro provincias desde el 17 de septiembre

El Gobierno de Daniel Noboa anuncia un toque de queda temporal en cuatro provincias.

El Gobierno de Daniel Noboa decretó un toque de queda en cuatro provincias del país como parte de las medidas para reforzar la lucha contra el crimen organizado.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la restricción estará vigente desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026.

Durante este periodo, la circulación estará restringida entre las 00:00 y las 05:00 en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

Según Reimberg, se trata de una medida temporal y focalizada, que estará acompañada por un amplio despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El objetivo es intensificar las operaciones contra las estructuras del crimen organizado.

¿Quiénes podrán circular durante el toque de queda?

El Gobierno aclaró que no se emitirán salvoconductos de ningún tipo durante los 14 días del toque de queda. Sin embargo, habrá excepciones para determinados sectores considerados indispensables durante la emergencia.

Podrán movilizarse durante el horario restringido:

Personal sanitario.

Equipos de atención de emergencias.

Fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia.

Medios de comunicación, únicamente para coberturas debidamente identificados y cuando acompañen a las fuerzas del orden.

El ministro sostuvo que la disposición no busca afectar a los ciudadanos, sino generar las condiciones para ejecutar operativos de seguridad durante la madrugada.

"No es una medida contra los ciudadanos, es para protegerlos. Pedimos a los ecuatorianos su colaboración y comprensión", señaló Reimberg.

Gobierno advierte a organizaciones criminales

Reimberg señaló que las restricciones forman parte de una estrategia para recuperar la tranquilidad y proteger la vida de los ecuatorianos.

El Gobierno pidió a los habitantes de las cuatro provincias acatar el toque de queda. "Sabemos que estas medidas pueden generar inconvenientes, pero hoy tenemos una prioridad: proteger la vida de los ciudadanos y recuperar la tranquilidad", añadió el titular del Ministerio del Interior.

Al mismo tiempo, lanzó una advertencia a las organizaciones criminales y aseguró que el Estado mantendrá las operaciones de seguridad y no permitirá que existan territorios bajo control del crimen organizado.

"A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: El Estado no se va a detener. No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y sobretodo, no habrá impunidad", dijo Reimberg.