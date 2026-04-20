Un trabajador portuario fue atacado en el sur de Guayaquil

La av. 25 de Julio fue cerrada al tránsito por una hora, mientras la Policía tomaba procedimiento de un ataque armado este 20 de abril de 2026.

Un nuevo ataque armado en Guayaquil provoca congestionamiento vehicular. El hecho ocurrió cerca de las 15H30 en la av. 25 de Julio, sur de la ciudad.

Según información preliminar, un trabajador portuario fue atacado a tiros mientras se movilizaba en su vehículo. Personal del Cuerpo de Bomberos auxilió a la víctima y la trasladó a un hospital cercano.

El padre del joven confirmó los hechos, mientras la Policía Nacional tomaba procedimiento para recabar indicios y dar con los responsables.

En el sitio quedaron el auto y la indumentaria del trabajador de uno de los puertos privados de Guayaquil.

La av. 25 de Julio, a la altura de la Universidad Agraria, fue cerrada al tránsito durante al menos una hora.

Se desconocen los detalles del estado de salud de la víctima.