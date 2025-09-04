Zozobra en Guaranda por dos detonaciones; la Policía Nacional abrió una investigación

La tranquilidad de la capital de Bolívar se interrumpió la noche de este miércoles 3 de septiembre del 2025. Cerca de la medianoche, los habitantes escucharon dos fuertes detonaciones, en distintos sectores de Guaranda.

El primer estallido ocurrió en la vía a Pircapamba, mientras que el segundo estremeció a los moradores del centro de la ciudad, en la intersección de las calles Olmedo y Antigua Colombia.

Los estruendos, reportados cerca de la medianoche, generaron pánico entre los vecinos. Testigos señalaron que el ruido se escuchó a varias cuadras de distancia.

Imágenes de lo ocurrido muestran que viviendas registraron daños materiales, como puertas derribadas y ventanas destruidas.

Un vehículo quemado y varias explosiones se registraron en Cuenca

En el sitio de una de las explosiones, moradores afirmaron que se encontró un panfleto, aunque aún no se confirma qué decía.

Personal policial y equipos especializados acudieron a las zonas afectadas para recopilar indicios y evaluar la magnitud de los daños. Además, se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.

Estos incidentes ocurren después de que el pasado miércoles 20 de agosto del 2025, el presidente Daniel Noboa amplió el estado de excepción a los cantones Las Naves y Echeandía, en Bolívar. La declaratoria se dio ante el incremento de hechos violentos, en estas últimas zonas, vinculados a grupos armados.