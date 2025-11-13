200 000 becas para que jóvenes cursen al nivel A2 del programa de inglés 'Because he is nice'

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció este jueves 13 de noviembre de 2025 el inicio del nivel A2 del programa de becas 'Because he is nice'. Desde el Gobierno Nacional se espera tener 200 000 beneficiarios en esta segunda fase.

Durante la primera etapa, el programa registró la participación de jóvenes de todas las provincias que accedieron al nivel A1 de inglés gratis. Tras concluir ese proceso, los participantes ahora podrán avanzar al nivel A2 sin nuevos trámites ni registros adicionales.

El Ministerio también informó que esta medida garantiza la continuidad académica y evita interrupciones en el proceso formativo de los participantes. Además, los becarios que completan el nivel A1 serán incorporados de manera progresiva a los nuevos cursos, una vez verificada la validez de sus resultados académicos.

Según datos oficiales, 156 000 estudiantes que finalizaron el nivel A1 podrán avanzar directamente al nivel A2, mientras que 44 000 nuevos cupos estarán disponibles para jóvenes interesados en fortalecer su dominio del idioma inglés.

Los interesados pueden ingresar al portal oficial para verificar su elegibilidad o completar la solicitud de acceso. El proceso es gratuito. El Gobierno explicó que el proceso de validación académica busca mantener la transparencia y calidad educativa

Las instituciones participantes deben cumplir estándares técnicos y metodológicos definidos por el Ministerio de Educación, con énfasis en la enseñanza comunicativa y el uso de plataformas interactivas.