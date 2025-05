¿Le dieron una beca Because he is nice?; esto debe hacer para no perderla

Actualizado 16:25

El programa de becas ‘Because he is nice‘ que impulsa el Gobierno Nacional aún tiene cupos abiertos para que los ecuatorianos puedan postular. En total se ofrecerán más de 400 000 becas a escala nacional hasta el 31 de mayo del 2025.

Para acceder al programa de becas no hay límite de edad y se puede solicitar la beca de forma gratuita y en modalidad virtual, según lo detallado por la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, (Senescyt).

Los becarios podrán acceder a un curso de cuatro módulos (A1, A2, B1 y B2). Está previsto que al final del curso los estudiantes reciban una certificación de suficiencia en el idioma inglés.

Tras inscribirse en el programa de forma virtual, los interesados deben acudir a una oficina de la Senescyt para legalizar la beca y firmar el contrato. El procedimiento es gratuito y únicamente debe llevar el contrato impreso y su cédula de ciudadanía.

La inscripción puede realizarse en línea, a través de la página web oficial de la Senescyt. En el portal es necesario ingresar los datos y crear un usuario y contraseña. Este proceso solo se realiza la primera vez que se accede al formulario.

Inicialmente el trámite solo se permitía hacer en los primeros 30 días después de que se otorgó la beca. Sin embargo, el plazo se amplió a 60 días para legalizar el contrato y no perder la beca.

Quienes ya firmaron su contrato, recibirán las instrucciones para empezar sus estudios a través del correo electrónico registrado en el formulario de solicitud virtual. Los cursos serán dictados en siete institutos.

