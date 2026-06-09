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Sociedad

Amplían el plazo para completar el Registro Nacional para acceder a un cupo en la 'U'

El Registro Nacional es un requisito indispensable para acceder a un cupo en la educación superior.

El Registro Nacional es obligatorio para acceder a la educación superior.

Imagen referencial

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

09 jun 2026 - 19:38

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El Registro Nacional, requisito indispensable para acceder a un cupo en la educación superior, podrá completarse hasta el 13 de junio de 2026.

El plazo para este trámite se amplió, según informó el Viceministerio de Educación Superior este martes 9 de junio de 2026.

El registro debe completarse en línea y es completamente gratis. Completar este trámite es obligatorio para acceder a un cupo en universidades, institutos y conservatorios públicos de Ecuador.

El proceso permitirá a los estudiantes acceder a un cupo para el segundo semestre de 2026.

Pueden acceder estudiantes de tercer año de bachillerato del régimen Sierra - Amazonía, bachilleres de años anteriores y extranjeros con residencia en Ecuador.

¿Cómo realizar el Registro Nacional de la Senescyt?

  • Ingresar en la página web.
  • Crear una cuenta, o acceder en caso de ya tenerla.
  • Completar los datos personales solicitados.
  • Verificar o actualizar la información.
  • Descargar el comprobante de registro.

Proceso para acceder a un cupo en la educación superior

Todo el proceso para acceder a un cupo para la educación superior es gratuito en cada etapa.

Las universidades e institutos aplican de manera independiente sus propias pruebas de admisión.

Las siguientes etapas son:

  • Inscripción
  • Evaluación
  • Postulación
  • Asignación
  • Aceptación
  • Matriculación

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