Amplían el plazo para completar el Registro Nacional para acceder a un cupo en la 'U'

El Registro Nacional es obligatorio para acceder a la educación superior.

El Registro Nacional, requisito indispensable para acceder a un cupo en la educación superior, podrá completarse hasta el 13 de junio de 2026.

El plazo para este trámite se amplió, según informó el Viceministerio de Educación Superior este martes 9 de junio de 2026.

El registro debe completarse en línea y es completamente gratis. Completar este trámite es obligatorio para acceder a un cupo en universidades, institutos y conservatorios públicos de Ecuador.

El proceso permitirá a los estudiantes acceder a un cupo para el segundo semestre de 2026.

Pueden acceder estudiantes de tercer año de bachillerato del régimen Sierra - Amazonía, bachilleres de años anteriores y extranjeros con residencia en Ecuador.

¿Cómo realizar el Registro Nacional de la Senescyt?

Ingresar en la página web.

Crear una cuenta , o acceder en caso de ya tenerla.

una , o acceder en caso de ya tenerla. Completar los datos personales solicitados.

solicitados. Verificar o actualizar la información.

o la información. Descargar el comprobante de registro.

Proceso para acceder a un cupo en la educación superior

Todo el proceso para acceder a un cupo para la educación superior es gratuito en cada etapa.

Las universidades e institutos aplican de manera independiente sus propias pruebas de admisión.

Las siguientes etapas son: