Amplían el plazo para completar el Registro Nacional para acceder a un cupo en la 'U'
El Registro Nacional es un requisito indispensable para acceder a un cupo en la educación superior.
El Registro Nacional es obligatorio para acceder a la educación superior.
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Actualizado:
09 jun 2026 - 19:38
El Registro Nacional, requisito indispensable para acceder a un cupo en la educación superior, podrá completarse hasta el 13 de junio de 2026.
El plazo para este trámite se amplió, según informó el Viceministerio de Educación Superior este martes 9 de junio de 2026.
El registro debe completarse en línea y es completamente gratis. Completar este trámite es obligatorio para acceder a un cupo en universidades, institutos y conservatorios públicos de Ecuador.
El proceso permitirá a los estudiantes acceder a un cupo para el segundo semestre de 2026.
Pueden acceder estudiantes de tercer año de bachillerato del régimen Sierra - Amazonía, bachilleres de años anteriores y extranjeros con residencia en Ecuador.
¿Cómo realizar el Registro Nacional de la Senescyt?
- Ingresar en la página web.
- Crear una cuenta, o acceder en caso de ya tenerla.
- Completar los datos personales solicitados.
- Verificar o actualizar la información.
- Descargar el comprobante de registro.
Proceso para acceder a un cupo en la educación superior
Todo el proceso para acceder a un cupo para la educación superior es gratuito en cada etapa.
Las universidades e institutos aplican de manera independiente sus propias pruebas de admisión.
Las siguientes etapas son:
- Inscripción
- Evaluación
- Postulación
- Asignación
- Aceptación
- Matriculación
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