Activan Alerta Emilia en Morona Santiago por la desaparición de Sandy Tseman, niña de 7 años

Autoridades emiten Alerta Emilia por la desaparición de una menor de 7 años en Morona Santiago la noche de este 4 de septiembre.

Las autoridades activaron el protocolo de Alerta Emilia tras la desaparición de Sandy Fernanda Tseman Shakaim, una niña de 7 años de edad, reportada como inubicable desde el 2 de septiembre de 2026.

La menor de edad fue vista por última vez en el barrio La Cruz, perteneciente al cantón Sucúa, en la provincia de Morona Santiago.

Salió con su hermana mayor

Según la información facilitada por las autoridades, la pequeña Sandy salió de su domicilio en compañía de su hermana Cristel Belinda Suárez Mayancha, de 13 años.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, la hermana mayor habría sostenido una discusión con su madre.

Esto horas antes de que la familia notara la ausencia de ambos menores en el transcurso del día.

Rasgos y vestimenta de la menor

Para facilitar su identificación y búsqueda, se difundieron los siguientes datos de la niña:

Estatura y rasgos: Mide 120 cm, tiene piel trigueña, ojos negros y cabello negro.

Mide 120 cm, tiene piel trigueña, ojos negros y cabello negro. Vestimenta: Al momento de su desaparición vestía un buso color blanco , pantalón rosado y zapatos rosados.

Si usted dispone de cualquier información que le permita dar con el paradero de Sandy Fernanda Tseman Shakaim, comuníquese de manera confidencial a la línea de emergencia 9-1-1 o al 1800 DELITO (335486).