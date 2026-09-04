Consejo de la Judicatura aclara reglas: ¿Qué abogados pueden litigar sin el carné físico en Ecuador?

El Consejo de la Judicatura estableció nuevas reglas para los abogados en Ecuador.

El Consejo de la Judicatura aclaró qué credencial deben presentar los abogados en las unidades judiciales del país para litigar en las audiencias.

La regla cambia según la fecha en la que obtuvieron su título y también contempla una verificación digital para evitar que una audiencia se suspenda por falta del documento físico.

¿Qué abogados pueden litigar sin el carné del Consejo de la Judicatura?

Los abogados que obtuvieron su título antes del 9 de marzo de 2009 no están obligados a presentar el carné del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura (CJ) para ejercer su profesión en las unidades judiciales del país.

La aclaración fue emitida por las áreas jurídicas de la institución luego de reuniones con representantes de los gremios de abogados.

Estos profesionales podrán acreditar su condición con el carné de sus respectivos Colegios de Abogados o con su matrícula histórica registrada ante la Corte Nacional o las Cortes Provinciales.

La misma regla se aplica a quienes obtuvieron títulos en el extranjero y los revalidaron antes del 9 de marzo de 2009.

Abogados graduados después de 2009 mantienen otra regla

Para los profesionales que obtuvieron su título después del 9 de marzo de 2009, la inscripción en el Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura continúa siendo obligatoria.

También deben contar con la credencial correspondiente para ejercer el patrocinio legal.

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura aclaró que no será necesario presentar el carné físico en todos los casos.

Si un abogado llega a una audiencia únicamente con la credencial de su Colegio de Abogados, los funcionarios deberán revisar su registro en el sistema informático del Foro.

La verificación podrá hacerse en línea

Si el abogado consta como activo en la plataforma digital del Foro de Abogados, podrá participar en la audiencia sin que se le exija mostrar el carné físico.

La medida busca evitar que un trámite judicial se detenga por la falta de este documento.

El Consejo de la Judicatura señaló que esta disposición pretende evitar interpretaciones diferentes sobre los requisitos para que los abogados puedan intervenir en los procesos y facilitar el desarrollo de las audiencias en las unidades judiciales del país.

Las nuevas reglas para abogados en Ecuador

En resumen, los abogados titulados antes del 9 de marzo de 2009 podrán litigar con el carné de su Colegio de Abogados o su matrícula histórica.

Los graduados después de esa fecha deben estar inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura, pero su condición puede ser comprobada directamente en el sistema cuando no tengan consigo el documento físico.

El nuevo lineamiento fue definido después de mesas de trabajo entre el Consejo de la Judicatura y los gremios de abogados.

La entidad indicó que las reglas se respaldan en decisiones de la Corte Constitucional y en un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.