Kalindy Bolívar, estudiante ecuatoriana, está reportada como desaparecida en México

Familia ecuatroriana pide ayuda para localizar a Jenny Bolívar, quiteña de 44 años, que desapareció en la ciudad de México el 26 de agosto.

Familiares exigen respuestas urgentes a las autoridades de México tras la desaparición de Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante ecuatoriana de doctorado de quien no se sabe nada desde el 26 de agosto de 2026.

La ciudadana ecuatoriana, de 40 años., viajó a la Ciudad de México para realizar investigaciones históricas de su doctorado en el CIESAS Yucatán.

Según sus familiares contaron a Teleamazonas.com, se hospedaba en un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Jenny Bolívar desapareció el pasado 26 de agosto de 2026 en ciudad de México, en México. Afiche de búsqueda

Cámaras contradicen al casero

Las investigaciones presentan varias inconsistencias. El arrendador del lugar aseguró que Bolívar salió de la propiedad el 26 de agosto vestida de negro.

Sin embargo, la revisión de las cámaras del C5 de la capital mexicana desmintió su versión.

Las grabaciones confirmaron que la ecuatoriana nunca salió del inmueble en el horario señalado. Audios revelan que temia por su vida

La situación de la familia Bolívar es crítica al radicar en Ecuador y debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre nuestro país y México.

Tras ser confrontado con los videos, el sujeto cambió su testimonio alegando que "no recordaba la hora exacta".

Horas antes de su desaparición, Kalindy envió mensajes de audio a una amiga cercana.

En las grabaciones, la mujer expresó que su vida corría peligro e indicó que temía que le quitaran sus documentos de identidad tras una discusión con el casero.

A pesar de las alertas, la denuncia formal recién pudo tramitar el 1 de septiembre por trabas burocráticas.

La familia denuncia que la Fiscalía de México solo ha realizado "entrevistas informales" sin inspeccionar la vivienda.

Jenny Bolívar, una mujer de 40 años, que es buscada desde Ecuador por su familia.

Sin apoyo consular tras ruptura diplomática

La situación de la familia Bolívar es crítica. Al radicar en Ecuador y debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre nuestro país y México.

Los allegados no cuentan con asistencia consularpara dar seguimiento al caso en territorio mexicano.

"Mi hermana está desaparecida en México, ella estaba estudiante un doctorado, ya hicimos todas las denuncias pero no hemos tenido mucho apoyo en Ecuador. Ya hemos hecho toda la presión en México y queremos como familia comenzar a difundir acá". Fabián Bolívar, hermano de Jenny Bolívar.

A esto se suma la preocupación por su estado de salud, ya que Kalindy padece un trastorno bipolar y requiere atención.

Jenny Bolívar junto a sus amigas, mientras estaba realizando estudios en México.

Exigen acciones inmediatas

Familiares y redes de apoyo exigen a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: