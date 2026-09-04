Localizan con vida a Carmen Chávez, adolescente de 17 años desaparecida en Quito

Localizan con vida a Carmén Chávez en Quito. Según informó la Fiscalía estaba desaparecida desde el pasado 19 de julio.

La Fiscalía General del Estado informó que Carmen Jerenny Chávez Farías, una adolescente de 17 años reportada como desaparecida hace más de un mes en Quito, fue localizada con vida.

Según el Ministerio Público, la menor de edad permanecía inubicable desde el pasado 19 de julio de 2026 .

El rastro de Carmen se perdió en el sector de Turubamba, al sur de la capital, lugar donde fue vista por última vez.

Esto antes de que sus familiares activaran la alerta de búsqueda que culminó este viernes 4 de agosto de 2026.

Las autoridades confirmaron su hallazgo a través de sus canales oficiales.

Fue localizada en el norte de Quito

Las autoridades no han precisado detalles sobre las circunstancias de su localización ni los motivos de su ausencia durante más de 30 días.

Lo único que se conoce es que fue localizada en un parque de Calderón, en el norte de Quito, de acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com.

Si usted cuenta con información sobre personas reportadas como desaparecidas, puede comunicarse de manera confidencial al 1800-DELITO (335486) o a la línea de emergencia ECU 911 .