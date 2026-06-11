Actividades complementarias los sábados no son clases obligatorias, dice Ministra de Educación

Las actividades que cumplirán los docentes los sábados no son obligatorias, indicó la ministra Alcívar.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, aseguró este jueves 11 de junio de 2026 que las actividades complementarias los sábados no son jornadas regulares de clases durante los fines de semana.

En un video publicado en sus redes sociales, Alcívar indicó que la normativa busca regular y reconocer actividades extracurriculares que ya se desarrollan en algunas instituciones educativas del país.

Según detalló, cuando estas jornadas se realicen de forma voluntaria, planificada y autorizada, el tiempo adicional de trabajo de los docentes será compensado mediante días libres que podrán tomarse en períodos específicos del calendario escolar.

¿Qué actividades podrán realizarse los sábados?

La autoridad señaló que las actividades contempladas incluyen espacios deportivos, culturales, científicos, jornadas de refuerzo académico, nivelación estudiantil y acciones enfocadas en el bienestar socioemocional de los alumnos.

Estas iniciativas estarán orientadas al desarrollo integral de los estudiantes y no sustituirán las actividades académicas ordinarias que se cumplen durante la semana.

Docentes recibirán compensación por trabajo adicional

Uno de los principales objetivos del acuerdo es reconocer formalmente el tiempo extra que los docentes dediquen a estas actividades complementarias.

La recuperación de esos días podrá efectuarse durante los últimos días laborables de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, o al finalizar el período de vacaciones docentes, cuando no existan actividades académicas programadas.

No habrá clases regulares los sábados

La ministra enfatizó que las actividades previstas no constituyen clases obligatorias para estudiantes ni para profesores.

Además, aclaró que ninguna institución educativa estará obligada a implementar estas jornadas, ya que tendrán carácter voluntario y dependerán de la planificación de cada plantel.

La funcionaria sostuvo que la intención es ordenar prácticas que ya se desarrollaban en algunos establecimientos educativos, como ferias científicas, encuentros deportivos, actividades culturales y jornadas de integración familiar.