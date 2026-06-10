Policía Nacional abre 80 cupos para músicos profesionales: conoce cómo aplicar

La Policía Nacional abre una convocatoria para 80 músicos profesionales.

La Policía Nacional presentó un proceso de reclutamiento para músicos profesionales en Ecuador.

Esta convocatoria busca específicamente miembros con formación académica musical para integrar las bandas instrumentales de la institución.

De acuerdo con Jorge Renato Cevallos, Director Nacional de Educación de la Policía Nacional, la convocatoria no solo busca fortalecer las bandas instrumentales, sino que representa una estrategia institucional de acercamiento social.

“La música también es una forma de presencia policial preventiva. A través de estos espacios, la Policía Nacional se acerca a la comunidad, promueve valores, genera confianza y contribuye a construir entornos más seguros", añadió Cevallos.

¿Cómo participar?

Las inscripciones son completamente en línea y gratis.

Los interesados podrán registrarse desde el 15 de junio de 2026 a través del Sistema de Reclutamiento en Línea oficial de la institución.

La convocatoria está abierta para hombres y mujeres con formación académica y especialización musical.

La inscripción en línea se llevará a cabo de acuerdo con el último dígito de la cédula.

Las fases del proceso incluyen:

Pruebas académicas, psicológicas, físicas, médicas y toxicológicas.

Entrevistas personales.

Prácticas profesionales.

Verificación de requisitos.

Calificación de méritos.

Perfiles musicales requeridos por la Policía Nacional

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas relacionadas con artes musicales y formación instrumental, entre ellas: