Tomoko Horino, la asesora de belleza más longeva de Japón.

Japón, país reconocido mundialmente por su alta esperanza de vida, ha marcado un nuevo récord en su historia demográfica. Por primera vez, el Estado asiático superó la barrera de las 100.000 personas centenarias.

Los datos oficiales fueron revelados por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar este martes 15 de septiembre de 2026, en vísperas del Día del Respeto a los Mayores.

El informe gubernamental especifica 107.677 ciudadanos que han sobrepasado el siglo de vida. Las estadísticas desglosadas muestran el siguiente panorama:

La brecha de género en la longevidad De los 107.677 centenarios en Japón (2026) 87,6% 12,4% Mujeres 94.298 87,6% Hombres 13.379 12,4%

Un crecimiento sostenido

En el último año, el registro nacional sumó a 7.914 nuevos centenarios. Las cifras oficiales confirman que Japón ha reportado incrementos anuales consecutivos en este grupo etario durante más de medio siglo, consolidando su posición como una de las naciones más longevas del planeta.

Expertos en gerontología y políticas públicas atribuyen esta prolongada expectativa de vida a tres factores estructurales:

Eficiencia sanitaria: Una cobertura médica universal accesible, con un enfoque prioritario en la prevención geriátrica y los chequeos médicos continuos.

Una cobertura médica universal accesible, con un enfoque prioritario en la prevención geriátrica y los chequeos médicos continuos. Hábitos alimenticios: La persistencia de la dieta tradicional japonesa, caracterizada por ser baja en grasas saturadas y rica en productos marinos, vegetales frescos, algas y alimentos fermentados.

La persistencia de la dieta tradicional japonesa, caracterizada por ser baja en grasas saturadas y rica en productos marinos, vegetales frescos, algas y alimentos fermentados. Factores psicosociales: El arraigado concepto cultural del Ikigai (razón de ser o propósito de vida), que incentiva a los adultos mayores a mantenerse activos física y mentalmente, y a seguir integrados en sus comunidades.

Pese a que el récord demográfico es motivo de celebración cultural, representa simultáneamente una advertencia para la economía japonesa.

Mientras el volumen de personas centenarias alcanza máximos históricos, el país enfrenta una crisis de natalidad paralela.