Ley de Aviación aprobada establece 50% de descuento en pasajes para adultos mayores 

Adulto matores y personas con discapacidad podrán acceder a un descuento del 50% en pasajes aéreos en Ecuador

Los adultos mayores y las personas con discapacidad tendrán un descuento del 50% en las tarifas aéreas, según establece la nueva Ley Orgánica de Aviación Civil aprobada por la Asamblea Naciona, el 25 de septiembre de 2026.

El Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto en segundo debate con 88 votos a favor, luego de alrededor de 20 años desde la expedición de la normativa.

"El Pleno de la Asamblea Nacional aprueba por unanimidad la nueva Ley de Aviación Civil tras 20 años de espera. El proyecto, de 215 artículos, pasa a la sanción o veto del Presidente de la República", indicó

¿Qué cambia para los pasajeros?

La nueva normativa incorpora varias disposiciones relacionadas directamente con los usuarios del transporte aéreo.

Una de ellas establece el descuento del 50% en las tarifas aéreas para adultos mayores y personas con discapacidad, como una medida de protección para estos grupos.

La ley también fija obligaciones para las aerolíneas en materia de compensaciones y reembolsos cuando se produzcan suspensiones o interrupciones de los itinerarios de viaje.

Más aerolíneas y nuevas rutas

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del proyecto, Valentina Centeno, señaló que la nueva normativa busca aprovechar de mejor manera la infraestructura aeroportuaria disponible, impulsar nuevas rutas y frecuencias y generar condiciones para una mayor participación de inversión privada.

Uno de los puntos destacados es la incorporación de una política de cielos abiertos, con la que se busca ampliar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos operadores al mercado ecuatoriano.

El director general de Aviación Civil, Juan Pablo Franco, señaló en Teleamazonas, este miércoles 23 de septiembre, que una mayor participación de aerolíneas podría generar nuevas rutas y tarifas más competitivas.

La normativa no establece ni fija directamente los precios de los pasajes aéreos. Sin embargo, que haya más aerolíneas abriría la puerta para que haya precios más bajos en los pasajes y también mejores ofertas para atraer a pasajeros.

La Ley también establece un nuevo marco normativo para regular, planificar, gestionar, administrar, controlar y sancionar las actividades relacionadas con la aviación civil y aeronáutica en el territorio nacional.