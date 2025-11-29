Alerta por la peste porcina africana; ¿qué es y representa un riesgo para los humanos?

El Ministerio de Agricultura de España confirma los dos primeros casos de peste porcina africana en ese país desde 1994

La detección de los primeros casos de peste porcina africana (PPA) en España, después de 29 años sin registros, encendió las alertas sanitarias en distintos países del mundo.

La noticia llevó a varias naciones, entre ellas Ecuador, a reforzar controles fronterizos para prevenir el ingreso del virus que afecta a las poblaciones porcinas domésticas y salvajes.

Tras conocerse la situación en España, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) anunció que reforzará los controles en aeropuertos y otros puntos de entrada al país, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad.

Las medidas de control incluyen:

Intensificar inspecciones a pasajeros, equipajes y carga procedentes de Europa y países con riesgo sanitario.

a pasajeros, equipajes y carga procedentes de Europa y países con riesgo sanitario. Decomisar y destruir productos porcinos o material biológico prohibido.

o material biológico prohibido. Registro de cada procedimiento de destrucción.

¿Qué es la peste porcina?

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España confirmó, el viernes 28 de noviembre, los dos primeros casos de peste porcina africana en España desde noviembre de 1994.

Los dos positivos han sido detectados en sendos jabalíes silvestres hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Barcelona) y notificados por los servicios veterinarios oficiales de Cataluña.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, es una enfermedad viral altamente contagiosa de los cerdos domésticos y silvestres, con un índice de mortalidad que puede alcanzar el 100 %.

Entre los principales síntomas que presentan estos animales están: Fiebre alta, pérdida de apetito, hemorragias, vómitos, problemas respiratorios y enrojecimiento de la piel.

Ese organismo también explicó que el virus es altamente resistente en el medio ambiente, lo que significa que puede sobrevivir en la ropa, el calzado, las ruedas de los vehículos y otro tipo de equipos. Igualmente sobrevive en distintos productos porcinos, como el jamón, los embutidos o el tocino.

¿Implica riesgo para los humanos?

No representa un riesgo para los humanos. La gripe porcina es una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos, ha precisado el MAPA.

"Si bien esta enfermedad no representa ningún peligro para la salud humana, produce efectos devastadores en las poblaciones porcinas y en la economía de los sistemas de producción", dijo la Organización Mundial de Sanidad Animal.

En la Unión Europea (UE) está considerada como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.