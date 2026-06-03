Buscan a Andrea Alejandra Cayambe, adolescente desaparecida en el norte de Quito

La adolescente Andrea Alejandra Cayambe Guamarica, de 15 años, fue reportada como desaparecida en Quito.

La última vez que se la vio fue el martes 2 de junio de 2026, en el sector de Catzuquí de Velasco, en el noroccidente de la capital.

La menor mide 145 centímetros. Tiene cabello y ojos negros. Su familia la busca por todos los medios.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar a la adolescente y devolverla a su hogar.

Si alguna persona tiene información sobre su paradero puede comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).

¿Qué hacer en caso de desaparición en Ecuador?

Las desapariciones de personas en Ecuador pueden ser reportadas de manera inmediata. El proceso puede hacerse de manera presencial, pero también se puede reportar a través de la línea 9-1-1.

Lo primero es acudir a la Fiscalía más cercana. En las oficinas se encuentra el Servicio de Atención Integral (SAI) que atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

Fuera de ese horario, y en días de asueto, se debe acudir a la Policía Nacional. En caso de adultos a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) y en caso de menores de edad a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).