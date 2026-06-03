Docentes en Ecuador tendrán días de descanso por trabajar los sábados

Los docentes que participen en actividades institucionales los sábados tendrán días libres en compensación.

Los docentes que participen en actividades institucionales planificadas los sábados podrán tener días libres como compensación.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó este miércoles 3 de junio de 2026 que estas actividades "no constituyen, en ningún caso, una jornada regular de clases los sábados para los estudiantes".

En ese contexto, el Ministerio informó que los docentes que participen en estas actividades "planificadas y autorizadas" accederán a días de descanso compensatorio por el tiempo laborado.

Según la cartera de Estado, es la primera vez que se compensará este tiempo extra de trabajo de los docentes en actividades académicas, deportivas, culturales y formativas.

Los días de descanso podrán ser utilizados entre Navidad y Año Nuevo o al término del período anual de vacaciones docentes, cuando no existen actividades académicas regulares para los estudiantes.

Actividades que incluyen el beneficio en Ecuador

Las actividades que se llevan a cabo los días sábados contemplan: