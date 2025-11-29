¿De cuánto es el aporte mensual y cómo funciona la afiliación joven al Seguro Social ?

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ofrece un programa de afiliación para jóvenes.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) impulsa un nuevo mecanismo para que adolescentes y jóvenes accedan de forma temprana al sistema de protección social.

Se trata del programa afiliación joven, un programa dirigido a personas de 15 a 24 años que permite obtener cobertura médica, financiamiento para vivienda y la posibilidad de una jubilación anticipada.

Según informó la institución, la contribución mensual para este esquema será de 53,49 dólares en 2025. El porcentaje de aporte es de 17,6%.

“Con Afiliación Joven tienes salud, protección, jubilación temprana y la oportunidad de tu primera casa. Todo desde $53,49 al mes”, indicó el IESS en sus redes sociales

Modalidades disponibles

El programa cuenta con dos modalidades de afiliación:

1. Joven emprendedor

Dirigido a personas de 15 a 24 años que realizan una actividad económica por cuenta propia.

Requisitos:

Tener entre 15 y 24 años

Tener entre 15 y 24 años Cédula de identidad

Cédula de identidad Demostrar actividad económica

2. Afiliación joven voluntaria

Pensada para estudiantes o jóvenes de 18 a 24 años que no cuentan con cobertura de seguridad social.

Requisitos:

Edad entre 18 y 24 años

Cédula de identidad

En ambos casos, la afiliación otorga los mismos beneficios y exige el pago del aporte mensual establecido.

Jubilación temprana y acceso a créditos hipotecarios y cobertura de salud

Uno de los principales atractivos del programa es que los años de aportación se podrían contabilizar desde los 15 años. Esto permitirá que los afiliados puedan jubilarse antes.

Además, los jóvenes podrán solicitar un crédito hipotecario con solo tres años de aportes. Se les entrega el préstamo a 25 años plazo y con una tasa de interés preferencial.

El requisito para el préstamo hipotecario del Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) es que el afiliado tenga capacidad de pago y 36 meses de aportaciones (13 últimas deben ser consecutivas).