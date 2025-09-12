Paso a paso: cómo calcular cuánto le pagará el IESS al jubilarse en Ecuador

En Ecuador jubilación por vejez debe aplicarse según requisitos de edad y aportaciones.

En Ecuador la jubilación aplica para los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Se calcula según el número y valor de las aportaciones.

Para acceder a la jubilación se debe cumplir con la menos 10 años de aportación. Pero este modelo de retiro aplica solo para mayores de 70 años.

Según lo establecido por el IESS, el trámite de jubilación se otorga inmediatamente al ingresar la solicitud. Sin embargo, se puede otorgar hasta en los 15 días próximos.

Requisitos para jubilarse

Formulario de solicitud de Jubilación por Vejez

Copia de cédula de ciudadanía legible.

Copia de documento de identidad del país contraparte.

Certificado bancario de la cuenta PERSONAL a nombre del beneficiario, de cualquier institución financiera ecuatoriana

Historial Laboral del país contraparte.

Simular la jubilación

Los afiliados pueden acceder a la jubilación a través de la página web del IESS. Aquí la institución permite obtener una proyección aproximada de la renta o pensión mensual que podrá recibir.

Las condiciones para la jubilación son:

Sin límite de edad , 40 años o más de aportaciones.

60 años o más , 30 años o más de aportaciones.

65 años o más , 15 años o más de aportaciones.

, 15 años o más de aportaciones. 70 años o más, 10 años o más de aportaciones.

El valor de la jubilación depende de dos factores: el promedio de los cinco años de mejores sueldos, o los años de aportación del trabajador.

La jubilación se calcula con el promedio de los cinco años con el salario más alto. Este valor se multiplica por un coeficiente estimado según los años de aporte.

Ese valor se promedia para fijar la jubilación. Pero también se debe tomar en cuenta la cantidad de años que se aportó al IESS.

Quienes aportaron por más de 40 años reciben el 100% del promedio calculado. Con menos años el porcentaje que se recibirá será menor.

Estos montos pueden calcularse ingresando a la página web https://www.iess.gob.ec/ , opción 'Asegurados' y luego 'Pensionistas'.