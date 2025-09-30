Así será el cronograma de matrículas en la Universidad Central para el ciclo 2025-2026

El semestre 2025-2026 en la Universidad Central arrancará el lunes 13 de octubre.

El calendario académico para el semestre 2025-2026 en la Universidad Central del Ecuador arranca el miércoles 1 de octubre con la simulación de matrículas.

La institución recordó a los estudiantes que entre el 1 y el 3 de octubre se desarrollará la simulación de matrículas para los todos los niveles y carreras.

Según el cronograma, las matriculas ordinarias serán del lunes 6 al sábado 11 de octubre. El proceso será en línea para todos los estudiantes.

Mientras que las matrículas extraordinarias serán desde el 13 al 17 de octubre y las matrículas especiales serán del 27 al 31 de octubre.

Las clases en este ciclo lectivo se iniciarán el lunes 13 de octubre del 2025, indicó la universidad en un comunicado de prensa.