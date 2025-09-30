Clases virtuales de 5 meses por nivel escolar están disponibles para adultos en Ecuador

Jóvenes y adultos pueden acceder a programa de educación virtual para terminar sus estudios.

Las personas adultas que no han concluido sus estudios hasta el nivel de bachillerato pordrán inscribirse de manera gratuita en un programa de educación virtual.

El Ministerio de Educación receptará las inscripciones para jóvenes y adultos entre el 1 y 31 de octubre de 2025.

Dentro del programa cada nivel educativo tendrá la duración de cinco meses y será completamente a distancia a través de actividades asincrónicas.

Este programa está abierto para mayores de edad que no han terminado la Educación General Básica Superior o el Bachillerato.

También pueden acceder personas sordas y ecuatorianos residentes en Estados Unidos, Chile, España, Italia, Reino Unido, Bélgica y Hungría.

La primera fase educativa es el propedéutico, que se llevará a cabo entre el 6 y 19 de enero. Luego la fase formativa será entre el 20 de enero y 12 de junio de 2026.

Requisitos

Tener 18 años o más.

o más. Presentar documento de identificación : cédula, pasaporte o carné de refugiado.

: cédula, pasaporte o carné de refugiado. Expediente estudiantil o resolución del examen de ubicación.

o resolución del examen de ubicación. Datos de contacto : número de teléfono y correo electrónico activo.

: número de teléfono y correo electrónico activo. Planilla de luz eléctrica (opcional).

Los aspirantes deben llevar su documentación al Distrito Educativo más cercano. En caso de no contar con el expediente estudiantil se podrá acceder a un examen de ubicación.

En el programa también pueden participar los ecuatorianos residentes en el exterior. Ellos deberán presentar su documento de identificación y datos de contacto.

El proceso de matriculación será en línea a través del sitio web oficial.