Quebradas y abundante vegetación: así es la zona donde fue hallada Lizeth Bunshi

El cuerpo de Lizeth Bunshi fue localizado en Miravalle, sector de Guápulo.

Después de 38 días de búsqueda, el cuerpo de Lizeth Bunshi fue localizado este martes 25 de agosto de 2026 en un tramo del río Machángara, en el sector de San Francisco de Miravalle, en Quito.

Según consta en el parte policial, el hallazgo ocurrió en el sector de San Francisco de Miravalle, entre la calle La Tolita y la vía principal San Francisco de Miravalle, al interior del río Machángara.

Una zona de difícil acceso

El punto se encuentra en una zona atravesada por el cauce del Machángara, con vegetación alrededor del río, laderas y sectores de difícil acceso. Estas características representaron uno de los desafíos durante las labores para localizar a Lizeth.

Según consta en el parte policial, el hallazgo ocurrió en el sector de San Francisco de Miravalle, entre la calle La Tolita y la vía principal San Francisco de Miravalle, al interior del río Machángara. Google Maps

En el operativo participó personal especializado del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional, que realizó labores de búsqueda en diferentes tramos del río.

Según información conocida sobre el operativo, los agentes efectuaron recorridos y rastreos por el cauce hasta llegar al sector de San Francisco de Miravalle, donde finalmente fue localizado el cuerpo.

Las condiciones del lugar también hicieron necesaria la intervención de equipos especializados para realizar la recuperación del cadáver desde el río y permitir posteriormente las diligencias de Criminalística.

La búsqueda comenzó en Cumandá

Lizeth fue vista por última vez el 19 de julio de 2026, en el sector de la exterminal de Cumandá. Desde ese punto, las investigaciones permitieron extender progresivamente la búsqueda por distintos tramos del río Machángara.

Freddy Ron, abogado de la familia, señaló que el seguimiento del río permitió llegar hasta el lugar donde finalmente fue encontrado el cuerpo de Lizeth, más de un mes después de su desaparición.

El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición. Su familia logró reconocerla por sus piezas dentales, los brackets que utilizaba y por su tatuaje en forma de cruz en la muñeca derecha, mientras las autoridades avanzan con las pericias correspondientes.