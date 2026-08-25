¿Qué se sabe del caso de Lizeth Bunshi tras ser hallada sin vida en el río Machángara?

Familiares confirman que el cuerpo hallado la tarde de este miércoles 25 de agosto en Guápulo corresponde a Lizeth Bunshi.

La búsqueda de Lizeth Bunshi tuvo un desenlace trágico este martes 25 de agosto de 2026. Los restos de una mujer fueron encontrados en el río Machángara, en el sector de Guápulo, durante las diligencias que se realizaban para localizar a la joven.

Familia reconoce cuerpo de Lizeth Bunshi tras hallazgo en Quito. Fiscalía Ecuador

La familia reconoció que se trataba de Lizeth. Freddy Ron, abogado de los familiares, confirmó a Teleamazonas.com que una de las claves para identificarla fueron sus piezas dentales y los brackets que utilizaba. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

¿Cómo llegaron hasta el cuerpo?

Según Ron, las investigaciones permitieron seguir diferentes tramos del río Machángara hasta llegar al sector donde finalmente fueron encontrados los restos.

Durante más de un mes, familiares y equipos especializados recorrieron distintos puntos del afluente. Las búsquedas se extendieron desde el sector de Cumandá, donde se perdió el rastro de Lizeth, hacia zonas ubicadas río abajo.

¿Qué pasó la noche de su desaparición?

Lizeth fue reportada como desaparecida el 19 de julio de 2026. Las investigaciones reconstruyeron parte de sus últimos movimientos y determinaron que llegó hasta el sector de la exterminal de Cumandá acompañada por Cristian Gonzalo V. L., quien actualmente permanece con prisión preventiva.

Cámaras de seguridad registraron parte del recorrido. Además, dos personas en situación de calle rindieron versiones dentro de la investigación.

Según lo expuesto por Fiscalía, los testigos escucharon una discusión y pedidos de auxilio de una mujer antes de observar al hombre salir del lugar. Estas versiones forman parte del proceso y deberán ser valoradas judicialmente.

La búsqueda de Lizeth Bunshi tuvo un desenlace trágico este martes 25 de agosto de 2026. Policía Nacional

Reconstrucción de los hechos será el 30 de agosto

Uno de los siguientes pasos será la reconstrucción de los hechos prevista para el 30 de agosto. La diligencia había sido programada antes del hallazgo del cuerpo.

Ron señaló que ahora se buscará ampliar el recorrido de la reconstrucción hasta el punto donde fue encontrado el cuerpo de Lizeth en Guápulo, para incorporar esta nueva información a la investigación.

La defensa pedirá investigar el caso como femicidio

Cristian Gonzalo V. L. fue procesado inicialmente por el presunto delito de desaparición involuntaria. Sin embargo, tras el hallazgo, la defensa de la familia anunció que solicitará una reformulación de cargos por femicidio.

La Fiscalía deberá continuar con las pericias forenses para establecer las circunstancias y causa de la muerte, mientras avanzan las diligencias que determinarán el rumbo judicial del caso.