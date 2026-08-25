¿Quién fue Lizeth Bunshi?; su cuerpo se halló tras 38 días de su desaparición

La joven estilista de 29 años fue hallada sin vida este martes 25 de agosto de 2026.

El cuerpo de Lizeth Bunshi, de 29 años, fue hallado sin vida la tarde de este miércoles 25 de agosto de 2026. La joven fue reportada como desaparecida el pasado 18 de julio, tras salir de su vivienda en Valle de Los Chillos.

La joven era estilista y madre de un niño de nueve años. Además, se dedicaba a cuidar a su madre, quién tiene una discapacidad física.

Se conoce que el fin de semana del 18 de julio salió de la casa de su padre, en el sector de El Tingo, en el suroriente de Quito.

Lizeth tenía previsto salir con su novio y unos amigos, pero dejó de contestar los mensajes y llamadas de sus familiares, quienes presentaron la denuncia formal en la Fiscalía.

La última vez que se vio a la joven fue cerca del río Machángara, en el centro de Quito, sector del Cumandá. La mujer lleva el cabello largo con rayos de color rubio, ojos de color café y su tex es blanca.

El día de su desaparición llevaba una camiseta y licra de color negro con zapatillas blancas.

Un procesado dentro de este caso

Cristian Gonzalo V. L., fue detenido el martes 21 de julio, cuatro días después de la desaparición de Bunshi. El hombre fue con quién compartió la joven antes de su desaparición, según información de las autoridades.

En primera instancia fue procesado por desaparición involuntaria. Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo, los abogados de Lizeth Bunshi pedirán que se cambie el delito a femicidio y solicitarán pena máxima.