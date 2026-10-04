Desaparición de Christopher Vásquez en Quito: a casi siete meses su familia pide respuestas

Christopher Adrian Vasquez Morillo está desaparecido en Quito. Este lunes 5 de octubre de 2026 se cumplen sietes mese que su familia no sabe nada de su paradero.

Este próximo lunes 5 de octubre de 2026 se cumple exactamente siete meses desde que Christopher Adrián Vásquez Morillo, de 27 años, fue visto por última vez en el sector de El Calzado, al sur de Quito.

Desde aquel jueves 5 de marzo de 2026, el calvario para su familia no ha cesado ante la falta de avances en las investigaciones.

Asimismo, otra de las trabas que han tenido en las búsquedas son las fallas de los sistemas de videovigilancia estatal.

Christopher, quien trabajaba como guardia de seguridad en un sector del norte de la capital, salió por la tarde de la vivienda que comparte con su madre para dirigirse a su puesto de trabajo. Sin embargo, jamás llegó a su destino.

Christopher Adrián Vasquez Morillo desapareció en el sur de Quito a inicios de marzo cuando iba rumbo a cumplir con su trabajo como guardia de seguridad. Captura de pantalla

El fallo del ECU-911

Frente a la inacción inicial de las autoridades, fueron los propios hermanos de Christopher quienes consiguieron las únicas pistas sólidas recopilando grabaciones de comercios privados de la zona.

En una de ellas se observa al joven cruzando un parque del sector de El Calzado.

Diego Jumbo, hermano mayor del joven desaparecido, denunció que los intentos por reconstruir la ruta de traslado de Christopher se vieron truncados por la falta de colaboración y soporte técnico institucional:

"En realidad nunca hubo ayuda por parte de las cámaras del ECU-911. Se solicitaron grabaciones en varias ocasiones, pero las respuestas del ECU-911 y de las autoridades fueron que las cámaras no servían, que estaban en mantenimiento o que incluso los archivos que enviaron a la Dinased no funcionaban" Diego Jumbo, hermano de Christopher

Christopher Vásquez, de 27 años, fus captado por cámaras de seguridad caminando por el parque El Calzado el pasado 5 de marzo de 2026. Cortesía

Hasta este domingo 4 de octubre de 2026, ni la Policía Nacional ni la Dinased han presentado un informe definitivo sobre su paradero. El impacto emocional y el clamor a las autoridades.

Según la familia, la causa se mantiene estancada entre hipótesis y especulaciones.

A medida que se aproxima la marca de los siete meses sin pistas certeras, la incertidumbre causa un desgaste devastador en el entorno familiar:

"Es la incertidumbre del día a día, el dolor de ver a mi madre cómo se va consumiendo día a día... No saber nada de él es algo que nos rompe el corazón todo el tiempo. Si pudiera escucharme, le diría que lo extrañamos, que estamos esperando que regrese con nosotros y que su madre lo necesita". Diego Jumbo, hermano de Christopher

La familia de Christopher Vásquez hace un llamado urgente al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado para que destinen el personal y los recursos técnicos que permitan esclarecer este y otros casos de desaparición.

Tras casi siete meses de incertidumbre, la familia de Christopher Vásquez exige recursos e investigaciones reales para dar con el desfile del guardia de seguridad. Cortesía

Rasgos particulares

De acuerdo con la ficha oficial difundida por el Ministerio del Interior y la Fiscalía:

Nombre completo: Vásquez Morillo Christopher Adrián

Vásquez Morillo Christopher Adrián Edad actual: 27 años (Nacido el 2 de octubre de 1999)

27 años (Nacido el 2 de octubre de 1999) Estatura y peso: 1,70 m / 180 libras

1,70 m / 180 libras Características físicas: Contextura normal, cabello negro, ojos verdes, tez morena clara.

Contextura normal, cabello negro, ojos verdes, tez morena clara. Última ubicación: Sector El Calzado, Quito (Pichincha) - 5 de marzo de 2026.

Si usted dispone de información que ayude a dar con el paradero de Christopher Vásquez, comuníquese de forma confidencial a la línea gratuita 1800 DÉLITO (33 54 86).