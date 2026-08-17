Mujeres que Transforman 2026: estudiantes de 57 institutos públicos pueden postular 

Las estudiantes de institutos superiores pueden postular a una bono de 482 dòlares.

Las estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas de 57 institutos públicos de Ecuador podrán postular al programa Mujeres que Transforman 2026, una iniciativa que contempla la entrega de un bono único de USD 482 para apoyar sus gastos de manutención durante el segundo semestre del año.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de agosto de 2026 y está dirigida a mujeres matriculadas en instituciones públicas de educación superior de todo el país.

El monto del beneficio equivale al Salario Básico Unificado (SBU) de 2026 y será entregado una sola vez durante el período académico correspondiente.

¿Quiénes pueden recibir el bono de USD 482?

El programa está dirigido a mujeres que cursen estudios de tercer nivel en las modalidades:

Técnico superior.

Tecnológico superior.

Tecnológico superior universitario.

La convocatoria comprende las distintas áreas del conocimiento y permite la participación de estudiantes de modalidades presencial, virtual e híbrida.

El apoyo económico está destinado a cubrir gastos de manutención como alimentación, vivienda, servicios básicos y transporte interno.

Se priorizará a mujeres en situación de vulnerabilidad

Además de cumplir los requisitos generales, el programa contempla una priorización para mujeres que atraviesan determinadas condiciones de vulnerabilidad.

Entre ellas están:

Víctimas de violencia basada en género.

Mujeres con discapacidad permanente.

Mujeres de escasos recursos.

Ecuatorianas retornadas en condición de vulnerabilidad.

Mujeres pertenecientes a pueblos o nacionalidades ecuatorianas.

Durante el proceso de selección también se dará prioridad a las postulantes que presenten doble vulnerabilidad.

Para quienes se encuentren en situación de pobreza, la condición será verificada mediante el Registro Social. Las demás postulantes que pertenezcan a grupos prioritarios deberán presentar documentación que respalde su situación.

Estos son los requisitos para postular

Las interesadas deben estar matriculadas en una institución pública de educación superior y no pueden contar con un título académico correspondiente al mismo nivel de formación al que pertenecen sus estudios actuales.

También deben estar en goce de sus derechos de participación ciudadana y no ser beneficiarias vigentes de otra beca o ayuda económica otorgada por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Los documentos presentados durante la inscripción deberán ser válidos, legítimos, veraces y legibles.

¿Cómo postular al programa Mujeres que Transforman?

La inscripción se realiza en línea mediante el sistema Pusak. Las estudiantes deben ingresar utilizando su número de cédula, completar la información solicitada y cargar la documentación correspondiente.

La selección tomará en cuenta el orden de postulación y la disponibilidad presupuestaria destinada al programa.

El Gobierno prevé asignar aproximadamente USD 1,4 millones para financiar esta convocatoria.

De acuerdo con el cronograma establecido, la adjudicación de los beneficios está prevista hasta el 8 de septiembre de 2026.

Posteriormente, las beneficiarias deberán completar la firma de los contratos entre el 16 y el 28 de septiembre de 2026.

Por ello, las estudiantes interesadas en acceder al bono de USD 482 deberán completar su postulación antes del 21 de agosto, fecha prevista para el cierre de la convocatoria.