Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Entretenimiento

El tráiler de la nueva serie de Harry Potter desata la magia y fija su fecha de estreno

HBO liberó un nuevo y detallado avance de la esperada serie de Harry Potter y la piedra filosofal, mostrando al nuevo elenco, emblemáticos escenarios y confirmando su fecha de llegada en 2026.

Actores de la película de Harry Potter.

AFP

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

03 sep 2026 - 14:25

Unirse a Whatsapp

El universo de J.K. Rowling se prepara para una nueva era en la pantalla chica. HBO liberó un completo adelanto de su próxima serie de Harry Potter, permitiendo a los seguidores de la saga fantástica echar un vistazo profundo a lo que será esta esperada reinterpretación de las novelas.

La primera temporada adaptará Harry Potter y la Piedra Filosofal a lo largo de ocho episodios y su gran estreno mundial está fijado para el 25 de diciembre de 2026 a través de HBO y la plataforma Max.

Además, el adelanto consolida la presentación del nuevo reparto principal: Dominic McLaughlin asume el rol de Harry Potter, acompañado por Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton en el papel de Hermione Granger. Con este formato de serie, la producción busca explorar tramas y pasajes de los libros que no alcanzaron a lucir por completo en las adaptaciones cinematográficas del pasado.

Entre las escenas más llamativas del tráiler destacan:

  • Los pasillos y rincones mágicos: Una vista renovada y detallada del Gran Comedor, los terrenos del castillo y las aulas de clase.
  • La ceremonia de bienvenida: El preciso momento en el que el Sombrero Seleccionador decide el destino de los nuevos estudiantes en las diferentes casas de Hogwarts.
  • El deporte rey: Dinámicas secuencias de los entrenamientos y partidos de Quidditch sobre las escobas.
  • El nuevo rostro de los profesores: Breves apariciones del estricto profesor Severus Snape, interpretado por Paapa Essiedu.

La nueva serie promete ser uno de los grandes platos fuertes del streaming para cerrar el año.

Te puede interesar