El tráiler de la nueva serie de Harry Potter desata la magia y fija su fecha de estreno
HBO liberó un nuevo y detallado avance de la esperada serie de Harry Potter y la piedra filosofal, mostrando al nuevo elenco, emblemáticos escenarios y confirmando su fecha de llegada en 2026.
Actores de la película de Harry Potter.
AFP
Compartir
Actualizada:
03 sep 2026 - 14:25
El universo de J.K. Rowling se prepara para una nueva era en la pantalla chica. HBO liberó un completo adelanto de su próxima serie de Harry Potter, permitiendo a los seguidores de la saga fantástica echar un vistazo profundo a lo que será esta esperada reinterpretación de las novelas.
La primera temporada adaptará Harry Potter y la Piedra Filosofal a lo largo de ocho episodios y su gran estreno mundial está fijado para el 25 de diciembre de 2026 a través de HBO y la plataforma Max.
Además, el adelanto consolida la presentación del nuevo reparto principal: Dominic McLaughlin asume el rol de Harry Potter, acompañado por Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton en el papel de Hermione Granger. Con este formato de serie, la producción busca explorar tramas y pasajes de los libros que no alcanzaron a lucir por completo en las adaptaciones cinematográficas del pasado.
Entre las escenas más llamativas del tráiler destacan:
- Los pasillos y rincones mágicos: Una vista renovada y detallada del Gran Comedor, los terrenos del castillo y las aulas de clase.
- La ceremonia de bienvenida: El preciso momento en el que el Sombrero Seleccionador decide el destino de los nuevos estudiantes en las diferentes casas de Hogwarts.
- El deporte rey: Dinámicas secuencias de los entrenamientos y partidos de Quidditch sobre las escobas.
- El nuevo rostro de los profesores: Breves apariciones del estricto profesor Severus Snape, interpretado por Paapa Essiedu.
La nueva serie promete ser uno de los grandes platos fuertes del streaming para cerrar el año.
Compartir