Bomberos de Quito llegan a Venezuela para apoyar en tareas búsqueda y rescate tras los terremotos

La delegación de Ecuador llegó a Venezuela para apoyar en las tareas de rescate.

El contingente del Cuerpo de Bomberos de Quito llegó este viernes 26 de junio de 2026 a Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Los rescatistas ecuatorianos trabajarán de forma coordinada con las autoridades venezolanas y los equipos de respuesta desplegados en las zonas afectadas, con el objetivo de localizar sobrevivientes y apoyar las tareas de atención de la emergencia.

Hasta el mediodía de este viernes 26 de junio, los dos terremotos, de 7.2 y 7.5 de magnitud, dejan 920 muertos y más de 2 000 heridos. Numerosas estructuras se colapsaron y aún hay personas atrapadas entre los escombros.

Ecuador desplegó 47 rescatistas y dos canes

La misión humanitaria está integrada por 47 bomberos especializados y dos canes de búsqueda y rescate, entrenados para localizar personas atrapadas entre escombros.

Además, el contingente trasladó seis toneladas de equipamiento estratégico y logístico, indispensable para las operaciones de rescate urbano y la evaluación de edificaciones que pudieron resultar comprometidas por los sismos.

El personal y los equipos fueron transportados a territorio venezolano a bordo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que fueron destinadas por el Gobierno para apoyar la misión internacional.

La institución indicó que el objetivo de la misión es contribuir a salvar vidas y brindar apoyo técnico en las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras, mientras continúan las operaciones de emergencia en Venezuela.