Tragedia en Venezuela: Madre busca a su hijo entre los escombros tras terremotos

Amparo del Giudice escarba con sus propias manos una montaña de escombros en busca de su hijo, una de las víctimas de los terremotos más devastadores en Venezuela desde 1900.

La suya es una de las tantas tragedias que dejaron dos sismos de 7.2 y 7.5 grados de magnitud que se sucedieron el miércoles 24 de junio en menos de un minuto en el norte de Venezuela. El saldo oficial, hasta este viernes 26 de junio, es de al menos 589 muertos.

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Desesperada tras el paso del tiempo sin la llegada de rescatistas, Giudice escarbaba con sus manos mientras lloraba y gritaba desconsolada en un barrio de La Guaira, la zona más castigada por los terremotos.

"Son muchas rocas y con las manos no se puede", exclama impotente sentada a unos metros del lugar donde cree que se encuentra su hijo. "No hay ni agua", dice al quejarse de la falta de ayuda del gobierno.

Alessandro del Giudice, de 23 años, volvió a usar su casco de bomberos voluntario para ayudar a su abuela Amparo a encontrar una señal de vida de su padre. "Él está ahí", solloza.

La Guaira, de unos 25 000 habitantes y situada a 40 kilómetros de Caracas, es la sede del aeropuerto internacional de Maiquetía y el balneario favorito de los caraqueños.